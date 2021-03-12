ОПЕК улучшила прогноз спроса на нефть в 2021 году

ОПЕК повысила прогноз спроса на нефть в 2021 году. Об этом следует из доклада организации, пишет Forbes.

Что ожидают в ОПЕК

Теперь она ожидает, что спрос увеличится на 5,9 млн баррелей в сутки — до 96,27 млн. Это на 100 баррелей в сутки больше, чем ОПЕК прогнозировала в феврале.