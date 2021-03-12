ОПЕК улучшила прогноз спроса на нефть в 2021 году

ОПЕК повысила прогноз спроса на нефть в 2021 году.

ОПЕК улучшила прогноз спроса на нефть в 2021 году
Фото: epravda.com.ua

ОПЕК повысила прогноз спроса на нефть в 2021 году. Об этом следует из доклада организации, пишет Forbes.

Что ожидают в ОПЕК

Теперь она ожидает, что спрос увеличится на 5,9 млн баррелей в сутки — до 96,27 млн. Это на 100 баррелей в сутки больше, чем ОПЕК прогнозировала в феврале.

При этом ОПЕК понизила прогноз спроса на первые два квартала в связи с тем, что пандемия продолжает оказывать влияние на глобальную экономику.

Однако прогноз на второе полугодие улучшился: ОПЕК ожидает, что экономическая активность начнет восстанавливаться уже к концу первой половины года в связи с ослаблением пандемии. Организация прогнозирует, что этот импульс поддержит отложенный спрос в таких сферах, как туризм, путешествия и гостиничный бизнес.

«Спрос на нефть в первой половине года скорректирован ниже в основном из-за продления ограничений, связанных с пандемией во многих частях Европы. Кроме того, процесс восстановления замедлил повышенный уровень безработицы в США. Спрос на нефть во второй половине года скорректирован в большую сторону, что отражает ожидания более активного восстановления экономики, на что положительно повлияет применение вакцин», — говорится в отчете.

При этом организация отметила, что рост спроса в этом году не сможет компенсировать его дефицит в 2020 году, поскольку страны будут частично сохранять ограничения на передвижение в течение всего 2021 года.

Предыстория

В начале марта страны ОПЕК+ договорились продлить действующие ограничения добычи нефти на апрель. При этом РоSSии и Казахстану разрешили увеличить добычу, чтобы компенсировать недосокращенные объемы до конца июля, а Саудовская Аравия, которая изначально планировала сократить добычу на 1 млн баррелей в сутки только в феврале и марте, решила продлить добровольное ограничение и на апрель.

Решение способствовало росту цен на нефть: после продления ограничений, а также атаки на нефтяной завод в Саудовской Аравии стоимость нефти Brent превысила $71 впервые больше чем за год.

11 марта майские контракты на Brent стоили $69,48, дорожая на 2%.

Напомним

В 2020 году «черное золото» получило удар, от которого может не оправиться. Запад решил отказаться от нефти и газа и уже нашел им замену.

Напомним, цена нефти Brent поднялась выше $65 за баррель. На фоне новости Саудовская Аравия планирует увеличить добычу.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Кабмин одобрил кредит в 116 млн евро для покупки французских катеровКабмин одобрил кредит в 116 млн евро для покупки французских катеров
Китайские инвесторы "Мотор Сичи" пообещали опозорить Украину в арбитражеКитайские инвесторы "Мотор Сичи" пообещали опозорить Украину в арбитраже
В США будут судить миллионера Джона Макафи за мошенничество с криптовалютамиВ США будут судить миллионера Джона Макафи за мошенничество с криптовалютами
Немецкие банки отказались обслуживать пропагандистов из Russia TodayНемецкие банки отказались обслуживать пропагандистов из Russia Today
"Лекхим" сообщил об окончательной эффективности китайской вакцины, которую закупила Украина"Лекхим" сообщил об окончательной эффективности китайской вакцины, которую закупила Украина
Блок рекламы


Похожие новости
В Госгеонедрах считают, что Украина способна обеспечить себя газом к 2025 годуВ Госгеонедрах считают, что Украина способна обеспечить себя газом к 2025 году
В 2021-2022 годах сотрудничество с МВФ будет стоять на паузе — Goldman SachsВ 2021-2022 годах сотрудничество с МВФ будет стоять на паузе — Goldman Sachs
Крупные компании за два месяца 2021 года уплатили налогов на 25% больше, чем в прошлом годуКрупные компании за два месяца 2021 года уплатили налогов на 25% больше, чем в прошлом году
Goldman Sachs ожидает, что нефть подорожает до $80 уже в этом годуGoldman Sachs ожидает, что нефть подорожает до $80 уже в этом году
Госбанки в 2020 году получили прибыль в сумме 23,1 миллиарда. С минусом остался только одинГосбанки в 2020 году получили прибыль в сумме 23,1 миллиарда. С минусом остался только один
Saudi Aramco снизит цены на нефть для ЕвропыSaudi Aramco снизит цены на нефть для Европы
Пандемия помогает Китаю достичь экономического лидерства — рост в этом году планируется на уровне 6%Пандемия помогает Китаю достичь экономического лидерства — рост в этом году планируется на уровне 6%
Ostchem инвестировал более полумиллиарда гривен в модернизацию предприятий в 2020 годуOstchem инвестировал более полумиллиарда гривен в модернизацию предприятий в 2020 году
В 2020 году перевозка грузов по украинским рекам снизилась на 13,3%В 2020 году перевозка грузов по украинским рекам снизилась на 13,3%
В этом году Госкино проведет сразу три питчинга с ограничениями по сумме в зависимости от тематикиВ этом году Госкино проведет сразу три питчинга с ограничениями по сумме в зависимости от тематики
Последние новости
Подгружаем последние новости