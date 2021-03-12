ОПЕК улучшила прогноз спроса на нефть в 2021 году
ОПЕК повысила прогноз спроса на нефть в 2021 году.
При этом ОПЕК понизила прогноз спроса на первые два квартала в связи с тем, что пандемия продолжает оказывать влияние на глобальную экономику.
Однако прогноз на второе полугодие улучшился: ОПЕК ожидает, что экономическая активность начнет восстанавливаться уже к концу первой половины года в связи с ослаблением пандемии. Организация прогнозирует, что этот импульс поддержит отложенный спрос в таких сферах, как туризм, путешествия и гостиничный бизнес.
«Спрос на нефть в первой половине года скорректирован ниже в основном из-за продления ограничений, связанных с пандемией во многих частях Европы. Кроме того, процесс восстановления замедлил повышенный уровень безработицы в США. Спрос на нефть во второй половине года скорректирован в большую сторону, что отражает ожидания более активного восстановления экономики, на что положительно повлияет применение вакцин», — говорится в отчете.
При этом организация отметила, что рост спроса в этом году не сможет компенсировать его дефицит в 2020 году, поскольку страны будут частично сохранять ограничения на передвижение в течение всего 2021 года.
Предыстория
В начале марта страны ОПЕК+ договорились продлить действующие ограничения добычи нефти на апрель. При этом РоSSии и Казахстану разрешили увеличить добычу, чтобы компенсировать недосокращенные объемы до конца июля, а Саудовская Аравия, которая изначально планировала сократить добычу на 1 млн баррелей в сутки только в феврале и марте, решила продлить добровольное ограничение и на апрель.
Решение способствовало росту цен на нефть: после продления ограничений, а также атаки на нефтяной завод в Саудовской Аравии стоимость нефти Brent превысила $71 впервые больше чем за год.
11 марта майские контракты на Brent стоили $69,48, дорожая на 2%.
Напомним
В 2020 году «черное золото» получило удар, от которого может не оправиться. Запад решил отказаться от нефти и газа и уже нашел им замену.
Напомним, цена нефти Brent поднялась выше $65 за баррель. На фоне новости Саудовская Аравия планирует увеличить добычу.