СНБО продлил санкции против двух роSSийских банков

Совет нацбезопасности и обороны принял решение продлить санкции против двух роSSийских банков. Об этом на брифинге сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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«На сегодня у нас было два роSSийских банка, которые попали под санкции 2019 года. Эти банкам продолжено термин этих санкций еще на три года», — заявил Данилов.

Данилов добавил, что 19 марта 2021 года у этих банков должен был закончиться срок пребывания под санкциями.

Напомним

В 2017 году Украина ввела санкции против пяти банков, принадлежавших РоSSии. Под санкции попали Сбербанк РоSSии, Проминвестбанк, обанкротившийся ВТБ Банк и Б М Банк , сдавший банковскую лицензию. Санкции касались ограничения на вывод капитала за пределы Украины в пользу связанных лиц.