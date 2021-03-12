СНБО продлил санкции против двух роSSийских банков
Совет нацбезопасности и обороны принял решение продлить санкции против двух роSSийских банков. Об этом на брифинге сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
«На сегодня у нас было два роSSийских банка, которые попали под санкции 2019 года. Эти банкам продолжено термин этих санкций еще на три года», — заявил Данилов.
Данилов добавил, что 19 марта 2021 года у этих банков должен был закончиться срок пребывания под санкциями.
Напомним
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В 2017 году Украина ввела санкции против пяти банков, принадлежавших РоSSии. Под санкции попали Сбербанк РоSSии, Проминвестбанк, обанкротившийся ВТБ Банк и
Б М Банк, сдавший банковскую лицензию. Санкции касались ограничения на вывод капитала за пределы Украины в пользу связанных лиц.
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В марте 2019 года пятый президент подписал указ о продлении санкций против Сбербанка и Проминвестбанка, т.к. только они из санкционного списка остались на рынке. Санкции ввели на два года.