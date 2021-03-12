В Германии ждут роста ВВП на 3,7%

Экономика Германии начнет заметное восстановление в текущем году. ВВП страны вырастет на 3,7%, говорится в прогнозе Института экономических исследований (IWH) в Галле, обнародованном в четверг, 11 марта.



В первом квартале 2021 года продолжится падение экономических показателей в связи с локдауном, но экономисты рассчитывают на постепенное снятие ограничений в скором времени.



"В пользу резкого восстановления спроса говорит то, что располагаемые доходы домохозяйств в целом остались стабильными, в том числе благодаря мерам государственной поддержки", - отметил вице-президент IWH Оливер Хольтемёллер (Oliver Holtemöller).



В 2022 году экономический рост в ФРГ продолжится, полагают эксперты института. По прогнозу IWH, в следующем году он составит еще 3,6%.



После падения ВВП на 4,9% в 2020 году специалисты довольно оптимистично оценивают скорость восстановления немецкой экономики. Так, Федеральное объединение немецкой промышленности (BDI) в январе представило прогноз роста ВВП ФРГ на 3,5%.



Совет экономических экспертов при правительстве ФРГ в начале года также исходил из показателя в 3,7%. Хотя в связи с сохраняющимся локдауном "Совет мудрецов" заявил в конце февраля о возможной корректировке прогноза в сторону понижения, возможно, даже ниже 3%.



