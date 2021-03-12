Европейский центробанк сохранил базовую ставку на нулевом уровне. Евро вырос всего на 0,25%

Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку по кредитам на уровне 0%. Курс евро к доллару в сутки повысился на 0,25% и положительно реагирует на решение ЕЦБ . Об этом сообщает ucap.io.

Фото: delo.ua

Базовая ставка неизменна

ЕЦБ сохранил ставку рефинансирования на уровне 0%. Маржинальная ставка (MLF) и ставка по депозитам также остались на прежнем уровне — 0,25% и 0,5% соответственно.

Базовая ставка находится на нулевом уровне с марта 2016 года.

Там ожидают, что ключевые процентные ставки останутся на нынешнем или более низком уровне, пока прогноз по инфляции не стабилизируется около 2%.

Реакция курса евро

Несмотря на незначительное сокращение с внутридневных максимумов курс евро положительно отреагировал на решение ЕЦБ . По состоянию на 15:30 евро к доллару подорожало на 0,25% и остается на уровне чуть ниже 1,20 евро за доллар.

Внутридневные торги евро-доллар

Источник: BI

Такую краткосрочную реакцию показывает евро, несмотря на решение ЕЦБ сохранить объемы приобретения облигаций в следующем квартале по своей программе PEPP. Объем покупки — 1,85 трлн евро. Это одна из попыток ЕЦБ предотвратить восстановление евро.

Что этому предшествовало