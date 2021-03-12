Китай хочет завозить больше лома, чтобы снизить выбросы

Китай хочет завозить больше лома, чтобы снизить выбросы

На сессии Всекитайского собрания народных представителей 4-5 марта было выдвинуто предложение о разработке плана оптимизации структуры промышленности и энергетики КНР с целью ограничения выбросов углекислого газа и достижения пика эмиссии к 2030 г. Китайское издание Shanghai Metals Market (SMM) описало основные положения такого плана в отношении металлургической промышленности.

Как отмечает SMM, в краткосрочной перспективе оптимальным вариантом будет увеличение доли мини-заводов в общем объеме выплавки стали, так как при использовании такой технологии выбросы углекислого газа в два с лишним раза ниже, чем в доменно-конвертерном процессе.

В декабре 2020 г. Министерство промышленности и информационных технологий КНР предложило, чтобы к 2025 г. 15-20% выплавки стали в Китае приходилось на предприятия с электропечами, а доля металлолома в металлургическом сырье достигла 30%.

Кроме того, Министерство выступает за сокращение выплавки стали в Китае в целом, особенно, на северо-востоке страны, где сосредоточена большая часть металлургических мощностей, а также за закрытие небольших доменных печей, так как у них самый высокий удельный показатель выбросов углекислого газа.

По оценкам китайской государственной металлотрейдерской компании Zhejiang Metals and Materials, Китай будет увеличивать импорт металлолома. В 2021 г. компания прогнозирует его объем на уровне 0,5-1 млн т, но в 2022 г. ожидает роста до 3-5 млн т.

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