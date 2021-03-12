В Доме профсоюзов на Майдане заработал клуб спортивного покера

О том, что в подвале разместили клуб спортивного покера, стало известно еще в январе. А теперь заведение начало работу.

В Доме профсоюзов, где во время Революции Достоинства размещался один из штабов протестующих, заработал клуб спортивного покера.

На странице FullHouse в Instagram заявили, что "клуб спортивного покера" Full House Khreschatyk "открывает свои двери. С 11 марта в тестовом режиме стартуют первые турниры".

Спортивный покер не является азартной игрой. Всеукраинская федерация спортивного покера, которая занимается аккредитациями таких клубов, уверяла, что в Доме профсоюзов не будут проводить игры на деньги, а сама организация не допустит использования клубов для нелегальной деятельности, пишет BBC Украина.

Впрочем, расследователи программы "Схемы", которые еще в январе пришли в этот клуб под видом будущих клиентов, получили от работников ответ, что там якобы планируют проводить не только соревнования, но и игры на деньги. По украинскому законодательству, азартные игры можно проводить только в помещениях гостиниц и при условии наличия соответствующей лицензии.

Федерация спортивного покера подчеркивала, что участвовала в реконструкции здания после пожара и глубоко уважает погибших протестующих.

Напомним, что Дом профсоюзов был штабом митингующих во время Революции Достоинства. В горячие дни протестов в доме произошел пожар, во время которого погибли два человека.

Дом почти полностью сгорел, и на его реставрацию понадобилось четыре года. Частный инвестор, который финансировал ремонт, получил в собственность треть здания. После реставрации вокруг здания возникало несколько скандалов, особенно после открытия там заведения общественного питания. Активистов возмутило то, что на памятном и трагическом для Революции Достоинства месте открыли кафе. После огласки заведение закрыли.

В январе журналисты выяснили, что в подвале Дома профсоюзов разместят покерный клуб, который будет принадлежать к сети Full House, которая связана с руководителем Всеукраинской федерации спортивного покера Сергеем Ефименко. Подвальное помещение сдали в 10-летнюю аренду в 2019 году. Сам Ефименко тогда отрицал, что в клубе будут играть на деньги.

Министр культуры Александр Ткаченко в ответ на информацию о клубе в Доме профсоюзов заявил, что "обеспокоен такими действиями и решениями. Очевидно, что для «спортивного покера» там не место". В Минкультуры также добавили, что направили запрос руководству Федерации профсоюзов Украины, чтобы тщательно разобраться в ситуации. В случае, если факт будет доказан, МКИП будет "делать все возможное, чтобы не допустить размещения в Доме профсоюзов любых развлекательных заведений".