Фонд госимущества продал спиртзавод близ Конотопа за 108 млн гривен

Стартовая цена была в несколько раз меньшей.

Фонд государственного имущества в четверг продал спиртзавод неподалеку от Конотопа за 108 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба фонда, подчеркнув, что после оплаты процесс приватизации будет считаться завершенным.

На аукцион по продаже имущества Дубовязовского спиртзавода пришли четыре компании. В ходе торгов стартовая цена выросла в 3,2 раза - с 33,8 млн грн до 108 млн грн.

Победителем стало ООО "Ринтех", конечным бенефициаром которого в государственном реестре указана жительница Киева Оксана Левина.

Новый владелец сможет получить, в частности, здание солодового цеха и склада химикатов, производственные корпуса, цех лекарственных средств, цех сырого крахмала, спиртохранилище, склады. Спиртзавод находится в поселке Дубовязовка Конотопского района Сумской области.

Напомним, что приватизация спиртзаводов в Украине началась в 2020 году. Государство в целом собирается продать 41 спиртзавод госпредприятия "Укрспирт" и еще 37 спиртзаводов концерна "Укрспирт".