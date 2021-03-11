Фонд госимущества продал спиртзавод близ Конотопа за 108 млн гривен

Стартовая цена была в несколько раз меньшей.

Фонд госимущества продал спиртзавод близ Конотопа за 108 млн гривен
Фото: privatization.gov.ua

Фонд государственного имущества в четверг продал спиртзавод неподалеку от Конотопа за 108 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба фонда, подчеркнув, что после оплаты процесс приватизации будет считаться завершенным.

На аукцион по продаже имущества Дубовязовского спиртзавода пришли четыре компании. В ходе торгов стартовая цена выросла в 3,2 раза - с 33,8 млн грн до 108 млн грн.

Победителем стало ООО "Ринтех", конечным бенефициаром которого в государственном реестре указана жительница Киева Оксана Левина.

Новый владелец сможет получить, в частности, здание солодового цеха и склада химикатов, производственные корпуса, цех лекарственных средств, цех сырого крахмала, спиртохранилище, склады. Спиртзавод находится в поселке Дубовязовка Конотопского района Сумской области.

Напомним, что приватизация спиртзаводов в Украине началась в 2020 году. Государство в целом собирается продать 41 спиртзавод госпредприятия "Укрспирт" и еще 37 спиртзаводов концерна "Укрспирт".

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