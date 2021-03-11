Силовики проводят масштабную спецоперацию на объектах Glusco, - СМИ

Источники в компании заявили о масках-шоу "во всех офисах".

Силовики проводят масштабную спецоперацию на объектах Glusco, - СМИ
Фото: glusco.swiss

Служба безопасности Украины и Государственная налоговая служба проводят масштабную спецоперацию на объектах сети автозаправочных станций Glusco.

Об этом сообщило профильное издание enkorr со ссылкой на источники в центральном офисе компании.

"У нас маски-шоу во всех офисах, на заправках, нефтебазах. Пломбируют колонки и резервуары, отключают видеонаблюдение", - рассказал собеседник, попросивший не называть его имени.

По его словам, идет выемка документации, компьютеров.

Напомним, что сеть Glusco была создана на базе бывших заправок "Роснефти", работавших под торговыми марками Formula, ТНК, "Золотой Гепард", "Смайл". В 2016 году "Роснефть" решила продать их швейцарской группе Proton Energy бизнесмена Нисана Моисеева, которого неформально связывают с Виктором Медведчуком.

Сам Моисеев свое партнерство с Медведчуком отрицает. Политик также отрицает связь с бизнесом Моисеева.

19 февраля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны включил Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко в санкционный список за финансирование терроризма.

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