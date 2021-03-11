СБУ разоблачила схему по "теневой" реализации некачественных нефтепродуктов на 240 млн гривен

В настоящее время проводится более 140 санкционированных обысков.

СБУ разоблачила схему по "теневой" реализации некачественных нефтепродуктов на 240 млн гривен
Фото: pravda.com.ua

Служба безопасности Украины разоблачила масштабную схему по "теневой" реализации некачественных нефтепродуктов. Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет около 240 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Уголовное производство начато по ч. 3 ст. 209 (легализация или отмывание имущества, полученного преступным путем) ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов); ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление подакцизных товаров).

Установлено, что организаторы схемы сознательно уклонялись от уплаты налогов в госбюджет, чем нанесли ущерб в крупных размерах.

В настоящее время проводится более 140 санкционированных обысков в 13 офисных помещениях, 7 нефтебазах, 13 морских судах, 105 автозаправочных станциях и 2 отделах таможенного оформления.

Напомним, ранее на Полтавщине разоблачили схему уклонения от уплаты налогов на 180 млн грн.

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