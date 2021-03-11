СБУ разоблачила схему по "теневой" реализации некачественных нефтепродуктов на 240 млн гривен

В настоящее время проводится более 140 санкционированных обысков.

Служба безопасности Украины разоблачила масштабную схему по "теневой" реализации некачественных нефтепродуктов. Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет около 240 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ .

Уголовное производство начато по ч. 3 ст. 209 (легализация или отмывание имущества, полученного преступным путем) ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов); ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление подакцизных товаров).

Установлено, что организаторы схемы сознательно уклонялись от уплаты налогов в госбюджет, чем нанесли ущерб в крупных размерах.

В настоящее время проводится более 140 санкционированных обысков в 13 офисных помещениях, 7 нефтебазах, 13 морских судах, 105 автозаправочных станциях и 2 отделах таможенного оформления.

Напомним, ранее на Полтавщине разоблачили схему уклонения от уплаты налогов на 180 млн грн.