На Черниговщине отреставрируют заповедник "Качановка" и обновят медицинскую инфраструктуру

Будут созданы и модернизированы приемно-диагностические отделения опорных больниц.

Глава Черниговской областной государственной администрации Анна Коваленко представила 10 крупнейших инфраструктурных проектов, которые планируется реализовать в области до конца текущего года в рамках государственной программы "Большая стройка".

Как передает Интерфакс-Украина, среди этих проектов – реставрация историко-культурного заповедника "Качановка", создание и модернизация приемно-диагностических отделений опорных больниц и капитальный ремонт автомобильной дороги М-01 (часть международной трассы Е-95) Киев-Чернигов-Новые Яриловичи.

Украине продолжается реализация государственной программы "Большая стройка", цель которой - новое качество инфраструктуры в Украине. Среди них проекты, касающиеся социальной, медицинской и культурной сферы, а также создающие новое качество дорог и дорожной инфраструктуры", - отметила Коваленко.

По ее словам, в области будут созданы и модернизированы приемно-диагностические отделения опорных больниц (всего 9 объектов, включая Черниговскую областную и ряд городских и районных больниц), хирургический корпус ЛОР-отделения Черниговской областной больницы. Будет построена школа в с. Григоровка Бахмачского района и реконструированы школы в с. Журавка Варвинского района и в г. Городня, а также гимназии в г. Ичня.

Коваленко также презентовала проект реставрации национального историко-культурного заповедника "Качановка".

Самым масштабным проектом станет капитальный ремонт автомобильной дороги М-01 (часть международной трассы Е-95) Киев-Чернигов-Новые Яриловичи, на реализацию которого привлечен кредит Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка. Протяженность участка дороги, который будет капитально отремонтирован, составляет 80 км, из них 37 км - в Черниговской области.

Ранее заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, выступая на Всеукраинском форуме "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм", заявил, что проект президента Владимира Зеленского "Большая реставрация" уже начат и будет набирать обороты после сбора заявок на объекты культуры.

"У нас очень много объектов, которые разрушаются. Мы это увидели на примере замков. В прошлом году мы с президентом были в усадьбе в Качановке Черниговской области. Это уникальный объект, который люди должны видеть и посещать", - сказал Тимошенко.

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