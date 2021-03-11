Кличко: Киев направил в госбюджет в 10 раз больше налогов, чем получил на собственные нужды

По словам мэра, в Госбюджет направили 562 млрд гривен собранных на территории Киева налогов.

Кличко: Киев направил в госбюджет в 10 раз больше налогов, чем получил на собственные нужды
Фото: kyivcity.gov.ua

В 2020 году в бюджет Киева зачислили в 10 раз меньше налогов, чем забрали в государственный бюджет – 49 млрд гривен и 562 млрд гривен соответственно. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил на заседании Киевсовета.

Эту информацию он озвучил во время обсуждения инициированного им обращения Киевского городского совета по вынесению на рассмотрение КСУ Конституционного представления о признании неконституционной нормы Бюджетного кодекса о зачислении в бюджет столиц только 40% налога на доходы физлиц, в то время как другим украинским городам зачисляют 60% соответствующего налога.

«За 2020 год 562 млрд гривен собранных на территории Киева налогов направили в Госбюджет. При этом городу оставили всего 49 млрд. За счет трансфертов из Госбюджета столица получила 8,5 млрд. Поэтому разговоры о том, что Киев якобы дотируют, выделяют много денег – не соответствуют действительности. Давайте откровенно говорить: Киев обеспечивает большую часть Госбюджета. Но нам нужны справедливые условия формирования бюджета столицы», – заявил Кличко.

Он пообещал продолжить переговоры с властью, чтобы добиться пересмотра условий зачисления НДФЛ.

«Много вопросов, касающихся жизнеобеспечения города, мы не можем реализовать из-за недостатка средств. Поэтому это обращение очень важно. Я неоднократно поднимал вопрос о НДФЛ на встречах с Президентом, Премьером и Главой Верховной Рады. Если нас не услышат, я уверен, нужно будет переходить к более активным действиям для защиты интересов и развития столицы», – заверил Кличко.

Обращение городской глава предлагает направить Президенту Украины, в Верховную Раду, депутатским фракциям и группам в парламенте, Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека. Оно предусматривает подачу в Конституционный суд Украины Конституционного представления о признании неконституционным пункта 1-1 части 1 ст. 64 Бюджетного кодекса Украины.

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