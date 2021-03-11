Корейский гигант e-commerce Coupan провел одно из крупнейших IPO в Нью-Йорке. Привлек $4,6 миллиарда

Южнокорейский гигант электронной коммерции Coupang привлек $4,6 млрд в ходе публичного размещения акций на Нью-Йоркской фондовой бирже. Это одно из крупнейших для азиатских компаний IPO в США , сообщает Bloomberg.

Фото: bloomberg.com

Детали IPO

В общей сложности в ходе IPO было продано 130 млн акций: 100 млн бумаг разместила сама компания и еще 30 млн — ее акционеры. При цене в $35 за акцию капитализация Coupang составила около $60 млрд.

Крупнейшее размещение

Размещение акций южнокорейского ретейлера стало крупнейшим для компаний из Азии на бирже в Нью-Йорке после IPO Alibaba Group, которая провела размещение акций на $25 млрд в 2014 году. Листинг Coupang также стал крупнейшим IPO корейской компании за последние десять лет, обогнав Samsung Life Insurance, которая в 2010 году привлекла $4,4 млрд.

Что известно о Coupang

Компания Coupang основана в Сеуле в 2010 году. В настоящее время она входит в тройку крупнейших работодателей страны среди частных компаний. Ретейлер стал популярен благодаря своему собственному сервису доставки Rocket Delivery.

Одним из крупнейших инвесторов онлайн-ретейлера является SoftBank Group.