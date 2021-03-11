ОАСК незаконно передал в частное пользование одно из крупнейших месторождений литиевых руд

Суд удовлетворил иск частного общества относительно получения разрешения на спецпользование месторождением.

ОАСК незаконно передал в частное пользование одно из крупнейших месторождений литиевых руд
ОАСК
Фото: unn.com.ua

Окружной административный суд Киева незаконно передал в пользование частного общества одно из крупнейших месторождений литиевых руд Украины. К соответствующему выводу пришел Шестой апелляционный административный суд, отменивший это решение.

Одно из частных обществ подало иск в ОАСК с требованием к Госслужбе геологии и недр Украины выдать позволение на получение спецразрешения на пользование недрами без аукциона. У компании не было исключительных оснований для получения такого разрешения, но ОАСК удовлетворил исковые требования, сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

"Указанное решение суда первой инстанции Офисом генерального прокурора обжаловано в апелляционном порядке из-за того, что суд не может принимать на себя дискреционные полномочия органа властных полномочий, а внеконкурентная процедура применяется только к субъекту, обеспечившему безусловное соблюдение всех требований законодательства в сфере недропользования. Кроме того, прозрачные и адекватные механизмы получения специальных разрешений на добычу лития на конкурсной основе, как того требует действующее законодательство, будут способствовать значительному пополнению бюджета страны", - говорится в сообщении.

Название месторождения и его месторасположение не называют, также официально не известно название частного общества. Речь может идти об участке литиевых руд Добром. В ноябре 2020 года "Наші гроші" сообщили, что ОАСК обязал Госслужбу геологии и недр выдать ООО "Петро-Консалтинг" специальное разрешение на пользование литиевым месторождением в Кировоградской области, где и расположен этот участок. Общество просило это разрешение на 20 лет, служба отказала в этом, после чего компания обратилась в суд. ОАСК стал на сторону истцов, но Госгеонедра пошло обжаловать решение в апелляционном порядке. Дело рассматривалось Шестым апелляционным судом.

Это была не первая попытка ООО "Петро-Консалтинг" получить спецразрешение на литиевые месторождения. Ранее они получили его на Шевченковское месторождение, но впоследствии это решение было отменено в кассационном порядке в Верховном суде.

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