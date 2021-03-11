Из "Укрзализныци" уволился грузинский топ-менеджер

Эзугбая пожаловался на медленное реформирование железной дороги.

Из "Укрзализныци" уволился грузинский топ-менеджер
Фото: cfts.org.ua

Директор по коммерческой работе и логистике "Укрзализныци" Иракли Эзугбая объявил о своей отставке.

Об этом он сказал на пресс-конференции в четверг, пишет профильное издание ЦТС.

"К сожалению, реформа идет медленно. Ее необходимо было провести еще 10 лет назад. Именно потому, что реформа не состоялась, УЗ пришла к сегодняшним результатам. Я, как человек действия, считаю, что реформы нужны и их нельзя откладывать, поэтому я принял решение уйти в отставку. С полной поддержкой генерального директора, с полной поддержкой реформ. Реформы нужны. Их откладывать нельзя. Я надеюсь, что личный вопрос будет снят с повестки дня, и реформы пойдут", - сказал Эзугбая.

Он также заявил, что уходит с поста, поскольку в его адрес началась травля со стороны сил, "не заинтересованных в национальном грузовом перевозчике".

Эзугбая, который в 2005-2012 годах в период президентства Михаила Саакашвили руководил грузинской железной дорогой, пришел в УЗ в сентябре 2020 года.

Он планировал модернизировать вертикаль грузовых перевозок "Укрзализныци", создав новую структуру UZ Cargo. В феврале стало известно, что наблюдательный совет "Укрзализныци" приказал правлению отменить решение о создании UZ Cargo.

Несмотря на это, в конце февраля Эзугбая заявил, что "Укрзализныця" планирует сформировать филиал грузовых перевозок к концу первого полугодия.

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