Состояние Баффета превысило $100 миллиардов

10 марта состояние главы инвестиционной компании Berkshire Hathaway Уоррена Баффета, достигло $ 100,3 млрд. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real-Time.

Состояние Баффета превысило $100 миллиардов
Фото: dv.ee

Как отмечает Forbes, в итоге Баффет стал одним из пяти миллиардеров, чье состояние превышает $ 100 млрд.

Кроме него, такими суммами могут похвастаться председатель Amazon Джефф Безос ($179,6 млрд), основатель Tesla и SpaceX Илон Маск ($165,1 млрд), владелец Dior и Louis Vuitton Бернар Арно ($158,5 млрд) и соучредитель Microsoft Билл Гейтс ($125, 6 млрд).

Что повлияло на рост акций

Bloomberg отмечает, Berkshire Hathaway Баффета удачно начала 2021. Акции компании класса, А подорожали на 15%, обогнав индекс крупнейших по капитализации компаний США S&P 500, который вырос на 3,8%.

«Посодействовал этом выкуп Berkshire собственных бумаг. Компания потратила на них рекордные $ 24,7 млрд в прошлом году и $4,2 млрд — до середины февраля 2021-му», — пишет агентство со ссылкой на отчетность.

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