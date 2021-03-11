Состояние Баффета превысило $100 миллиардов
10 марта состояние главы инвестиционной компании Berkshire Hathaway Уоррена Баффета, достигло $ 100,3 млрд. Об этом
Как отмечает Forbes, в итоге Баффет стал одним из пяти миллиардеров, чье состояние превышает $ 100 млрд.
Кроме него, такими суммами могут похвастаться председатель Amazon Джефф Безос ($179,6 млрд), основатель Tesla и SpaceX Илон Маск ($165,1 млрд), владелец Dior и Louis Vuitton Бернар Арно ($158,5 млрд) и соучредитель Microsoft Билл Гейтс ($125, 6 млрд).
Что повлияло на рост акций
Bloomberg
«Посодействовал этом выкуп Berkshire собственных бумаг. Компания потратила на них рекордные $ 24,7 млрд в прошлом году и $4,2 млрд — до середины февраля 2021-му», — пишет агентство со ссылкой на отчетность.