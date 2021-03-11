В конце февраля китайские металлурги увеличили выплавку стали

Согласно данным China Iron and Steel Association (CISA), в конце прошлого месяца (21-28 февраля 2021 года) китайские металлурги выплавляли в среднем по 2,95 млн. тонн стали за день.



Рост объёмов в годовом соотношении составил 6,13%, по сравнению с предыдущей декадой – 0,48%, сообщает S&P Global Platts.



Средние и крупные металлургические предприятия КНР , входящие непосредственно в CISA, производили в последнюю декаду февраля по 2,3195 млн. тонн стали среднесуточно. Улучшение показателей – 14,07% и 0,85% соответственно.



Запасы ключевой стальной продукции в 20 городах Китая, отслеживаемых CISA, составляли в конце февраля 16,95 млн. тонн, что больше объёма середины месяца на 14,6% и на 132% по сравнению с началом года.