Банки не должны применять формальный подход в работе с PEPs — НБУ

Сегодня на официальном сайте Национального банка появились рекомендации по работе с национальными политически значимыми лицами — Politically Exposed Persons или PEP. Эти рекомендации регулятор предоставил банковской системе как ответ на обращения граждан, которые считаются согласно закону такими публичными деятелями.

Банки не должны применять формальный подход в работе с PEPs — НБУ
Фото: proza.ru

О чем идет речь вообще

Нацбанк отметил, что в первую очередь банки не должны использовать формальный подход при работе с такими лицами и не должны относить всех, без исключения, PEPs к категории клиентов с высоким уровнем риска деловых отношений. Такой подход не соответствует международным стандартам и рекомендациям в сфере финансового мониторинга.

«Банкам не нужно требовать документы, подтверждающие источники состояния национальных политически значимых лиц, если уровень риска деловых отношений с таким клиентом является низким, у банка нет подозрения относительно отмывания средств и финансирования терроризма, а счета, открытые в банке, используются преимущественно для получения заработной платы, социальных выплат или объем финансовых операций по всем счетам национальных PEP в банке не превышает 200 тыс. грн за квартал», — отметил директор департамента финансового мониторинга НБУ Алексей Бережной.

Неоправданное ограничение банком доступа политически значимых лиц к финансовым услугам может свидетельствовать о ненадлежащем исполнении требований нового закона о финмониторинге. В этом документе исключена норма об обязательной установке высокого риска деловых отношений относительно национальных PEP.

Главный подход должен быть риск-ориентированным

При разработке внутренних процедур финмониторинга банки должны использовать риск-ориентированный подход. Так, для установления источников состояния национальных PEP банка будет достаточно получить информацию от клиента, проанализировать информацию, которая уже есть в банке, и получить информацию из публичных источников с надежной репутацией, если:

  • национальный PEP обслуживался в банке до вступления в силу Закона о финмониторинге;
  • с момента прекращения выполнения им определенных публичных функций прошло не менее 12 месяцев;
  • операции по счету понятны для банка. Например, проводятся в рамках полученной заработной платы, социальных выплат;
  • PEP не проводит подозрительных финансовых операций.

Банки к 14 апреля 2021 года должны предоставить Национальному банку информацию за 1 квартал 2021 года о количестве PEPs, членов их семей, связанных с ними лиц, а также о лицах, конечными бенефициарами которых являются политически значимые лица, члены их семей и связанные лица.

Каковы возможные критерии для установления высокого риска

Это могут быть:

  • использование корпоративных механизмов (юридических лиц и других организаций) или цепи посредников для сокрытия бенефициарной собственности;
  • использование членов семьи или связанных лиц как законных владельцев активов PEP;
  • наличие доступа к государственным активам, средствам и финансовым операциям с ними;
  • наличие контроля за разрешительными органами, которые выдают лицензии и права концессии;
  • осуществление решающего влияния на деятельность финансового учреждения;
  • деятельность, связанная с государственными закупками;
  • получение наличных средств в больших объемах и т. п.

Формальное присвоение уровня риска может свидетельствовать о ненадлежащей организации внутрибанковской системы финансового мониторинга банка и соответственно оцениваться Национальным банком.

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