На Сумщине пограничники задержали контрабандиста, который нес из РФ два десятка спортивных голубей

Выявленных птиц, вероятно, использовали в соревнованиях.

Пограничники Сумского отряда задержали мужчину, который незаконно пересек границу из РФ в Украину с двумя десятками голубей. Информацию о нахождении неизвестного вблизи государственной границы в районе населенного пункта Гаврилова Слобода, что в Середино-Будском районе, пограничники получили от местного жителя.

Фото: dpsu.gov.ua

Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, правонарушителем оказался 43-летний гражданин Украины, житель приграничья. Мужчина нес две картонные коробки, в которых было 20 декоративных голубей.

Фото: dpsu.gov.ua

"В ходе осмотра пернатых пограничники обратили внимание на то, что птицы были окольцованы. На кольцах указаны номера птиц, а также метка «RUS SRSG 2020», которая свидетельствует о принадлежности к «Союзу роSSийских спортсменов-голубеводов»", - говорится в сообщении.

Фото: dpsu.gov.ua

Задержанный пояснил правоохранителям, что якобы во время поиска собаки, которая сбежала от него в направлении границы, заблудился, а ящики с декоративными голубями он просто нашел. Однако, проверив участок границы, пограничники установили, что мужчина незаконно пересек роSSийско-украинскую границу с территории Украины на территорию РоSSии и обратно.

Выявленных птиц, вероятно, использовали в соревнованиях.

Мужчина задержан для выяснения всех обстоятельств правонарушения. За незаконное пересечение государственной границы Украины ему грозит административная ответственность в соответствии со ст. 204-1 КУоАП. Его дальнейшую судьбу будет решать суд.

Сейчас правоохранители решают, кому передать спасенных "крылатых спортсменов".

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