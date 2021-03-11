Доходы Укрзализныци от грузовых перевозок стабильно растут с сентября 2020 года, - Иракли Эзугбая

С приходом новой команды менеджеров в «Укрзализныцю» с сентября 2020 года доходы от грузовых перевозок начали стабильно расти. Об этом со ссылкой на данные управленческой отчетности компании рассказал Иракли Эзугбая, директор по коммерческой работе и логистике АО «Укрзализныця».

«По промежуточным данным отчетности, в январе-августе 2020 года доходы от грузовых перевозок «Укрзализныци» составили 41,2 млрд грн, или 5,15 млрд грн в среднем за месяц. В сентябре-декабре прошлого года - 22,04 млрд грн, или среднемесячные - 5,51 млрд грн. То есть доходы выросли на 7% в среднем за месяц», - детализировал он данные.

По информации Иракли Эзугбая, высокая положительная динамика роста поступлений от грузовых перевозок «Укрзализныци» сохраняется и в 2021 году. В январе они зафиксированы на уровне 259 млн грн в среднем в сутки, в феврале - 257 млн грн, в марте - уже 300 млн грн.

«Ожидаем, что среднесуточные поступления возрастут до 500 млн грн», - прогнозирует директор.

Он уточнил, что в течение трех лет наблюдалось значительное сокращение доли использования вагонов «Укрзализныци» на рынке железнодорожных грузовых перевозок Украины. В первой половине 2018 года доля компании составляла 47%. А уже в мае 2020 - 15%. Причины - искусственный дефицит собственных вагонов «Укрзализныци» в 2018-2019 гг. и завышенные, по сравнению с частными перевозчиками, цены на аренду вагонов. Осенью 2020 года тенденцию удалось переломить на позитивную, повысив показатель до 24%.

Как сообщалось, в рамках реформирования «Укрзализныци» в соответствии с Директивами ЕС , в ее составе начали создавать филиал грузовых перевозок «УЗ Карго». Новая бизнес-структура для улучшения финансовых и маркетинговых показателей работы компании разработала новые принципы формирования цен на использование грузовых вагонов. Что обеспечило компании возвращение в ключевые крупные компании-грузоотправители.

Ранее Иракли Эзугбая сообщил, что представители посольств и торговых представительств европейских стран обсудили варианты сотрудничества и возможность передачи опыта в процессе реформирования «Укрзализныци» в соответствии с Директивами Евросоюза . О поддержке реформ в «Укрзализныце» также заявили в Европейской бизнес ассоциации.

На пресс-конференции в среду глава правления «Укрзализныци» Владимир Жмак сказал, что правление компании готово пройти проверку полиграфом. Так он отреагировал на решение Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады Украины запросить у Кабмина проведение оценки деятельности нынешнего правления компании.

«О полиграфе - мы все готовы прийти и на полиграф рассказать информацию, которую ВСК хочет от нас получить. Но сейчас она не получила от нас никакой информации, и на заседание нас не пригласили», - заявил Владимир Жмак.

Он добавил, что, если ВСК пригласит правление компании на свое заседание, они обязательно примут в нем участие и предоставят всю необходимую информацию.