Конгресс США окончательно одобрил антикризисный пакет Байдена на $1,9 триллиона

Нижняя палата Конгресса США окончательно одобрила президентский антикризисный пакет объемом $1,9 трлн, пишет DW.

Конгресс США окончательно одобрил антикризисный пакет Байдена на $1,9 триллиона
Фото: Reuters

После голосования президент США Джо Байден написал в Твиттер: «Помощь уже здесь». И заверил, что подпишет пакет в пятницу, 12 марта.

Решение Конгресса об одобрении антикризисного пакета поддержали 220 членов Палаты представителей, тогда как 211 человек проголосовали против.

«Минфин» писал, что ранее пакет уже поддержал Сенат США, где за него проголосовали исключительно демократы.

«Сегодня мы имеем решение, которое приведет к чрезвычайным последствиям, — заявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, — решение, важное для миллионов американцев, которое спасает жизни и дарит средства к существованию».

Что планируется в антикризисном пакете

Антикризисный пакет, в частности, предусматривает:

  • расширение пособий по безработице до $300 в неделю;
  • выплату $1400 для налогоплательщика или $2800 для супругов, если их годовые доходы не превышают $70 тыс. или $150 тыс. соответственно;
  • налоговые льготы для семей с детьми и без;
  • $30 млрд помощи для семей, которые не способны оплатить арендную плату за жилье и коммунальные услуги;
  • $46 млрд для тестирования на коронавирус и примерно $14 млрд на ускорение вакцинации от коронавируса;
  • около $170 млрд — в помощь системе образования;
  • $25 млрд — для ресторанов и баров.

Напомним

В США по состоянию на 11 марта 2021 года заболели коронавирусом с начала пандемии уже 29,86 млн американцев, умерли от covid-19 уже 542,1 тыс. человек. Это — самые высокие показатели заболеваемости и смертности от коронавируса в мире.

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