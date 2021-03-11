Конгресс США окончательно одобрил антикризисный пакет Байдена на $1,9 триллиона

Нижняя палата Конгресса США окончательно одобрила президентский антикризисный пакет объемом $1,9 трлн, пишет DW.

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После голосования президент США Джо Байден написал в Твиттер: «Помощь уже здесь». И заверил, что подпишет пакет в пятницу, 12 марта.

Решение Конгресса об одобрении антикризисного пакета поддержали 220 членов Палаты представителей, тогда как 211 человек проголосовали против.

«Минфин» писал, что ранее пакет уже поддержал Сенат США , где за него проголосовали исключительно демократы.

«Сегодня мы имеем решение, которое приведет к чрезвычайным последствиям, — заявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, — решение, важное для миллионов американцев, которое спасает жизни и дарит средства к существованию».

Что планируется в антикризисном пакете

Антикризисный пакет, в частности, предусматривает:

расширение пособий по безработице до $300 в неделю;

выплату $1400 для налогоплательщика или $2800 для супругов, если их годовые доходы не превышают $70 тыс. или $150 тыс. соответственно;

налоговые льготы для семей с детьми и без;

$30 млрд помощи для семей, которые не способны оплатить арендную плату за жилье и коммунальные услуги;

$46 млрд для тестирования на коронавирус и примерно $14 млрд на ускорение вакцинации от коронавируса;

около $170 млрд — в помощь системе образования;

$25 млрд — для ресторанов и баров.

Напомним