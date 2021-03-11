Минторг США продлил на 5 лет антидемпинговые пошлины на толстолистовую сталь из Украины

Минторг США продлил на 5 лет антидемпинговые пошлины на толстолистовую сталь из Украины

Министерство торговли США после проведения повторного расследования приняло решение о продлении на очередной пятилетний срок антидемпинговых пошлин на толстолистовую сталь из РоSSии, Украины и Китая под тем предлогом, что отмена тарифа, якобы, приведет к возобновлению демпинговых поставок.

Ставки пошлин оставлены без изменений. Для роSSийских компаний уровень тарифа составляет 185%, для китайских — 128,59% и для украинских — 237,91%. Пошлины на толстый лист из этих трех стран действуют в США с 1997 г.

В другом деле Министерство торговли США также приняло решение продлить действие компенсационных пошлин на трубопроводные сварные трубы из Турции. Ставка и здесь осталась без изменений на уровне до 152,98%.

Также было принято окончательное решение по импорту широкого сортамента бесшовных труб из Чехии. Пошлины в размере от 51,07 до 51,70% вступят в силу, если американская Комиссия по международной торговле определит, что импорт данной продукции наносил ущерб местным производителям. Его решение ожидается в середине апреля.

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