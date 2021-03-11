Дефицит бюджета США в феврале подскочил почти в два раза

Дефицит государственного бюджета США в феврале составил рекордные для этого месяца $310,922 млрд. Об этом сообщило министерство финансов США, пишет «Интерфакс».

Дефицит бюджета США в феврале подскочил почти в два раза
Фото:mind.ua

Основные показатели

Это на 32,2% превышает показатель за февраль 2020 года, который составлял $235,278 млрд. Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали увеличение дефицита до $255 млрд в прошлом месяце.

Доходы бюджета выросли до $248,314 млрд по сравнению со $187,951 млрд в феврале прошлого года. Расходы достигли $559,236 млрд против $423,229 млрд.

За пять месяцев 2021 финансового года, который начался 1 октября, отрицательное сальдо бюджета США увеличилось на 67,6% относительно сопоставимого периода годом ранее и составило $1,466 трлн.

Объем поступлений в бюджет увеличился всего на 5,1% — до $1,436 трлн. При этом Федеральная резервная система увеличила перечисления министерству финансов на 32%.

Расходы с начала текущего фингода подскочили на 24,7% и составили $2,483 трлн. Это обусловлено масштабными госпрограммами финансовой помощи, нацеленными на поддержку бизнеса, домохозяйств и безработных на фоне пандемии COVID-19.

Все три показателя (дефицит, доходы и расходы) стали рекордными для данного периода.

За 12 месяцев, которые завершились в феврале, бюджетный дефицит составляет $3,5 трлн, или 16,5% ВВП.

Бюджетное управление Конгресса (CBO) ожидает, что по итогам текущего фингода дефицит достигнет $2,3 трлн, что существенно ниже прошлогоднего показателя, но больше сентябрьского прогноза правительства.

Отрицательное сальдо госбюджета США по итогам 2020 фингода, который завершился 30 сентября, выросло в 3,2 раза и составило рекордные $3,132 трлн. При этом дефицит поднялся до 15,2% ВВП, что является максимумом с 1945 года. Для сравнения: в период финансового кризиса в 2009 году он равнялся $1,413 трлн, или 9,8% ВВП.

Напомним

Отрицательное сальдо бюджета США достигало пиковых 27% ВВП в 1943 году, а затем оно оставалось выше 20% ВВП в 1943—1945 годах.

Последний раз профицит бюджета фиксировался в США в 2001 году.

11 марта нижняя палата Конгресса США окончательно одобрила президентский антикризисный пакет объемом $1,9 трлн.

Антикризисный пакет, в частности, предусматривает:

  • расширение пособий по безработице до $300 в неделю;
  • выплату $1400 для налогоплательщика или $2800 для супругов, если их годовые доходы не превышают $70 тыс. или $150 тыс. соответственно;
  • налоговые льготы для семей с детьми и без;
  • $30 млрд помощи для семей, которые не способны оплатить арендную плату за жилье и коммунальные услуги;
  • $46 млрд для тестирования на коронавирус и примерно $14 млрд на ускорение вакцинации от коронавируса;
  • около $170 млрд — в помощь системе образования;
  • $25 млрд — для ресторанов и баров.

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