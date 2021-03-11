Миллионная потеря. Основатель InfoWars потерял ноутбук с биткоинами

Основатель InfoWars Алекс Джонс рассказал, что потерял ноутбук, на котором было 10 тыс. биткоинов. По его словам, криптовалюту ему подарил еще в 2011 году телеведущий Макс Кайзер со словами, что цифровая монета станет новой мировой валютой. Об этом пишет РБК.

Фото: ukrinform.ua

Что известно

Кайзер подтвердил в Twitter, что действительно подарил Джонсу 10 тыс. биткоинов. По его словам, тогда стоимость одной монеты была менее $5. По актуальному курсу стоимость потерянных биткоинов составляет почти $561 млн.

Напомним

Ранее житель британского города Ньюпорт Джеймс Хауэллс выбросил в мусорный бак устройство, на котором хранится цифровой ключ от кошелька с 7,5 тыс. биткоинов.

По нынешнему курсу это $420 млн. Хауэллс неоднократно пытался получить разрешение на поиск жесткого диска и даже предлагал местным властям $75 млн, но мужчине отказывали. В администрации города объяснили, что проведение раскопок невозможно по юридическим, экономическим и экологическим причинам.

Ранее другой пользователь рассказал, что восстановил доступ к кошельку с биткоинами на $ 4 млн.

Ранее «Минфин» писал, что около 20% биткоинов, «добытых» со времени создания виртуальной валюты, хранятся в электронных кошельках, к которым потерян доступ.