«Нова пошта» повышает тарифы на доставку и упаковку

С 20 марта начинают действовать обновленные тарифы Новой почты на услуги доставки и упаковки отправлений.

«Нова пошта» повышает тарифы на доставку и упаковку
Фото: epravda.com.ua

С 20 марта начинают действовать обновленные тарифы «Новой пошты» на услуги доставки и упаковки отправлений. Об этом говорится в сообщении компании.

Как изменятся тарифы

  • Тариф на базовые услуги доставки повышается на 5 грн;
  • Тариф на упаковку повышается на 1 грн.

При этом «Нова пошта» отменяет дополнительную плату за ручную обработку при отправке посылок размером от 70 см по одной из сторон отправления при условии упаковки согласно правилам упаковки «Новой пошти».

«Теперь такие посылки будут доставляться по базовому тарифу, главное — чтобы они были упакованы в коробку, гофрокартон или на плоскую основу», — говорится в сообщении компании.

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