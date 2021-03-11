Субсидия: украинцам напомнили, при каких доходах семьи можно претендовать на помощь от государства

Субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине дается не всем, а только тем семьям, чей доход не позволяет оплачивать коммуналку в полном объеме. В Минсоцполитики напомнили, что семьи, получающие субсидию, тратят на оплату коммуналки около десятой части своего суммарного дохода.

Украинцам рассказали, какими должны быть доходы семьи, чтобы получать субсидию

По словам министра социальной политики Марины Лазебной, около 40% семей, получающих субсидии, имеют среднемесячный доход на одного члена семьи, который не превышает прожиточного минимума. Еще столько же, около 40%, имеют средний доход на человека от одного до полутора прожиточных минимумов. И лишь 17% получателей субсидий могут "похвастаться" средним доходом на душу порядка полутора –двух прожиточных минимумов.

"При этом средний процент обязательной платы за жилищно-коммунальные услуги по Украине составляет чуть менее 10% совокупного дохода семьи, которая получает субсидию", - подчеркнула глава Минсоцполитики.

Украинцам рассказали, какими должны быть доходы семьи, чтобы получать субсидию

Она также заметила, что получателям субсидий рост тарифов не страшен из-за того, что размер суммы которую они платят за коммунальные услуги, привязан к их доходам. И если при этом их доходы остаются неизменными, то увеличивается лишь размер субсидии, то есть помощи от государства, а не их личные расходы на коммуналку.

В феврале 2021 года средний размер субсидии на одну украинскую семью составил 1483 гривны.

Напомним, в Украине сейчас происходит верификация получателей социальных выплат и, в частности, субсидий. При обнаружении скрытых доходов все деньги, незаконно полученные от государства, заставят вернуть.


Марченко Любов, Тудей

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