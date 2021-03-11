Субсидия: украинцам напомнили, при каких доходах семьи можно претендовать на помощь от государства

Субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине дается не всем, а только тем семьям, чей доход не позволяет оплачивать коммуналку в полном объеме. В Минсоцполитики напомнили, что семьи, получающие субсидию, тратят на оплату коммуналки около десятой части своего суммарного дохода.

По словам министра социальной политики Марины Лазебной, около 40% семей, получающих субсидии, имеют среднемесячный доход на одного члена семьи, который не превышает прожиточного минимума. Еще столько же, около 40%, имеют средний доход на человека от одного до полутора прожиточных минимумов. И лишь 17% получателей субсидий могут "похвастаться" средним доходом на душу порядка полутора –двух прожиточных минимумов.

"При этом средний процент обязательной платы за жилищно-коммунальные услуги по Украине составляет чуть менее 10% совокупного дохода семьи, которая получает субсидию", - подчеркнула глава Минсоцполитики.

Она также заметила, что получателям субсидий рост тарифов не страшен из-за того, что размер суммы которую они платят за коммунальные услуги, привязан к их доходам. И если при этом их доходы остаются неизменными, то увеличивается лишь размер субсидии, то есть помощи от государства, а не их личные расходы на коммуналку.

В феврале 2021 года средний размер субсидии на одну украинскую семью составил 1483 гривны.

Напомним, в Украине сейчас происходит верификация получателей социальных выплат и, в частности, субсидий. При обнаружении скрытых доходов все деньги, незаконно полученные от государства, заставят вернуть.