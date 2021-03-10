НКРЭКУ наложила максимальные штрафы на три компании ДТЭК

Нацкомиссия по вопросам регулирования энергетики и коммунальных услуг оштрафовала АО "ДТЭК Западэнерго", АО "ДТЭК Днепроэнерго" и ООО "ДТЭК Востокэнерго" Рината Ахметова за несоблюдение норм по запасам угля на складах ТЭС. По решению НКРЭКУ компании получили максимальный штраф - по 1,7 млн грн каждая, пишет Лига.Бизнес.

В результате проверки НКРЭКУ было установлено, что в декабре-феврале компании не обеспечили гарантированные запасы угля. Также компании своевременно не информировали о ситуации с запасами.

Глава комиссии Валерий Тарасюк назвал нарушения "вопиющими". НКРЭКУ направит материалы о нарушениях в Антимонопольный комитет Украины, Совет нацбезопасности и обороны и Министерство энергетики.

Член НКРЭКУ Ольга Бабий заявила, что в октябре ТЭС имели достаточные запасы угля для прохождения отопительного сезона. По ее словам, в декабре ряд компаний - ДТЭК Трейдинг, Д.Трейдинг, ДТЭК Павлоградуголь и ОАО "Шахта Белозерская" - прекращали поставки угля на ТЭС.

"Почему-то именно в декабре компании-поставщики угля на эти ТЭС прекратили поставки им угля. В этот период уменьшили поставки угля компании, аффилированные с данными производителями. Из-за дефицита угля цены на рынке на сутки вперед в январе достигли самых высоких показателей за 2019-2020 годы", - заявила Ольга Бабий.

В НКРЭКУ также отметили нетипичный рост аварийных отключений энергоблоков во время отопительного сезона.

В пресс-службе ДТЭК Энерго заявили, что не могли нарастить угольные запасы из-за изменений "прогнозного баланса на декабрь 2020".

"За ноябрь-декабрь 2020 года ТЭС ДТЭК Энерго сожгли на 1 млн тонн больше угля, чем указано в прогнозном балансе. Это стало ключевой причиной значительного снижения запасов угля на ТЭС в январе 2021", - заявили в компании.

В ДТЭК добавили, что на ситуацию с запасами угля повлиял и временный простой шахт в 2020 году.

В феврале сообщалось, что запасов угля на украинских ТЭС хватит на несколько дней работы. В таком случае веерных отключений электроэнергии, по словам и.о. министра энергетики Юрия Витренко, можно будет избежать только благодаря импорту электроэнергии из Беларуси и РоSSии.