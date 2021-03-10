Кабмин на время карантина позволил дистанционно подтверждать статус безработного

Соответствующее постановление правительство приняло без обсуждения.

Кабмин на время карантина позволил дистанционно подтверждать статус безработного
Фото: Макс Требухов

Кабинет министров разрешил дистанционно подтверждать статус безработного, а также усовершенствовал другие механизмы работы Государственной службы занятости.

Соответствующее постановление правительство приняло в среду без обсуждения, передает "Интерфакс-Украина".

Как пояснили в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства на сайте, постановление позволяет безработному подтверждать свой статус на период карантина без посещения центра занятости, а также увеличивает с 10 до 30 дней срок подачи в центры занятости документов для предоставления такого статуса в режиме онлайн.

Кроме этого, вводится дистанционное составление плана трудоустройства, а также предусматривается право на прохождение профподготовки лицам, уволенным с военной службы после участия в АТО после достижения пенсионного возраста.

Документ также распространяет право на получение работодателями компенсации за уплату ЕСВ за трудоустройство неработающих лиц, получающих государственную социальную помощь малообеспеченным семьям.

Напомним, 1 марта президент Владимир Зеленский подписал закон об оказании помощи по частичной безработице на период карантина или чрезвычайной ситуации.

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