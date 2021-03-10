Минфин два месяца подряд срывает план по внешним заимствованиям

Второй месяц подряд правительство не смогло осуществить заимствования на внешнем рынке — хотя планировало получить благодаря им 45,4 млрд грн для финансирования расходов бюджета в январе-феврале. Об этом говорится в «Бюджетном барометре» Киевской школы экономики.

Что с заимствованиями

Из-за отсутствия сотрудничества с МВФ и другими донорами в феврале, как и в январе, Минфин снова не смог заимствовать на внешнем рынке. План таких заимствований составил 30,5 млрд грн. Вместе с январем — 45,4 млрд грн в эквиваленте (или $1,6 млрд).

В целом чистых заимствований (т.е. заимствования минус погашения, как на внутреннем, так и на внешнем рынке) в феврале должно быть 27,9 млрд грн. Правительство смогло обеспечить лишь 38% этой суммы.

Откуда брали средства

Частично Минфин смог перекрыть недостаток внешних заимствований за счет внутренних заимствований, воспользовавшись высоким спросом.

Так, в феврале Минфин разместил ОВГЗ в эквиваленте 37,4 млрд грн при запланированной сумме в 26 млрд грн. При этом объем ОВГЗ в собственности нерезидентов вырос за месяц на 6,4 млрд грн до 101,9 млрд грн.

Их доля в структуре собственников ОВГЗ за январь-февраль выросла с 8,5% до более 10%.

Это помогло снижать стоимость заимствований (по всем типам бумаг), и продлевать сроки заимствований: в феврале доля краткосрочных ОВГЗ снизилась до 5% с 30% в январе.

Провал плана

Общий план заимствований все равно выполнить не удалось: в феврале объем

недовыполнения плана составил 19,2 млрд грн, за январь-февраль — уже 31,4 млрд грн (заимствовано 74,3 млрд грн при плане на 2 месяца 108,4 млрд грн).

Напомним

Министерство финансов на аукционе 9 марта привлекло в бюджет 5,23 млрд грн от размещения облигаций внутреннего государственного займа в гривне.

На первом мартовском аукционе в бюджет было привлечено 11,5 млрд грн.

В январе этого года в бюджет на аукционах ОВГЗ было привлечено 37,45 млрд грн, в феврале — 38,43 млрд грн.

По итогам 2020 года объем ОВГЗ в обращении вырос на 169 млрд грн (+ 20,5%).