В Госгеонедрах считают, что Украина способна обеспечить себя газом к 2025 году

В Госгеонедрах считают, что Украина способна обеспечить себя газом к 2025 году

Добычу собственного газа и нефти в Украине можно нарастить в несколько раз благодаря привлечению в отрасль крупных инвестиций и современных технологий, сообщил председатель Государственной службы геологии и недр Украины Роман Опимах, выступая на VII Международном отраслевом форуме "Повышение эффективности добычи углеводородов на нефтегазовых месторождениях Украины".

"Мы должны отказаться от импорта до 2025 года - это цель общегосударственной экономической стратегии. Существенное увеличение добычи углеводородов в перспективе невозможно без значительного наращивания ресурсной базы и улучшения ее качества за счет разведки и подготовки новых объектов. В недрах нефтегазоносных регионов Украины остаются неразведанными около половины имеющихся ресурсов, связанных с освоением глубоких горизонтов, трудноизвлекаемых коллекторов в пределах перспективных районов, а также разведкой шельфа Черного моря", - сообщил глава Госгеонедр.

Разведка нетрадиционных источников газа позволит, по предварительным оценкам службы, позволит добавить еще около 800 миллионов тонн условного топлива, из которых около 300 миллионов тонн составят доказанные и вероятные запасы.

Украина обладает значительными запасами углеводородов - по состоянию на 2019 год, Государственным балансом запасов полезных ископаемых учтено запасы нефти, газа и газового конденсата за 411 месторождениями, начальные суммарные ресурсы углеводородов, учтенные в количестве 8,86 миллиарда тонн условного топлива. Отечественная добыча газа обеспечивает потребление только на 65%, остальное - импортируется из-за рубежа.

Сейчас Госгеонедра выставили четыре нефтегазовых лота на электронные торги. Щербаковская-Шкурупиевская, Лючкивсько-Березовская и Восточно-Космацка площади с залежами нефти, природного газа и конденсата предлагаются для геологического изучения и опытно-промышленной разработки недр с последующим добычи, Юльевское месторождение - для добычи природного газа и конденсата. Аукционы запланированы на 21 апреля 2021 года.

МинПром по материалам Металлургпром

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