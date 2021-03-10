"Киевтеплоэнерго" объяснило, почему за отопление киевлянам придется заплатить больше

Стоимость отопления в жилых домах выросла в среднем на 2 грн за 1 кв. м из-за холодов в феврале.

"Киевтеплоэнерго" объяснило, почему за отопление киевлянам придется заплатить больше
Фото: khersondaily.com

В феврале столичные многоэтажки потребили на 6% больше тепла, чем в январе. В Киеве среднемесячная температура в феврале по сравнению с январем снизилась на 2,2°С. Из-за этого стоимость отопления в жилых домах выросла в среднем на 2 грн за 1 кв. м.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевтеплоэнерго".

Отмечается, что в феврале среднемесячная температура, по данным Укргидрометцентра, составила -4,7°С, и это самый низкий показатель за последние два года. Также в феврале этого года в Киеве среднемесячная температура была на 2,2°С ниже, чем в январе (-2,5°С), и на 4°С - чем в декабре (-0,6°С).

"Объемы потребления тепла зданиями зависят прежде всего от температуры наружного воздуха, в соответствии с которой регулируется температура теплоносителя, а также от энергоэффективности дома. Из-за снижения температуры в феврале 2021 года дома потребили на 6% больше тепла, чем в январе этого года. А стоимость отопления 1 кв. м в домах, оборудованных приборами учета, при неизменном тарифе 1654,41 грн/1Гкал составляет в среднем 35 грн/кв. м, тогда как в январе - около 33 грн/кв. м", - говорится в сообщении.

"Если многоквартирный дом в Голосеевском районе в январе потребил 104,09 Гкал, то в феврале - 111,49 Гкал. Соответственно, потребление тепла квартирой с отапливаемой площадью 56,1 кв.м в январе составило 1,1407 Гкал, а в феврале - 1,2208 Гкал. При неизменном утвержденном тарифе жители этой квартиры в феврале оплатят на 132 грн больше (2019 грн против 1887 грн в январе)", - пояснили в "Киевтеплоэнерго".

Напоминаем, тарифы на централизованное отопление в текущем отопительном сезоне остались на уровне 2019 года благодаря подписанному в начале февраля этого года меморандуму о взаимопонимании между Ассоциацией городов Украины и КМУ.

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