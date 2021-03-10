Правительство до конца марта ожидает стабилизацию цен на продукты и бензин, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что ускорение инфляции в Украине объясняется объективными факторами, однако также попытками монопольного сговора и манипуляций на рынке.

Об этом он заявил, комментируя данные Госкомстата.

Шмыгаль подчеркнул, что Правительство в ежедневном режиме анализирует данные о ценах на социальные товары и цены на продукты, которые растут больше всего.

"Уже сейчас могу сказать: рост происходит и в силу объективных факторов, но также мы фиксируем попытки монопольных сговоров и манипуляций. Сейчас мы в диалоге с ключевыми группами производителей и торговых сетей, говорим об увеличении предложения, которое должно сбалансировать цены", - отметил премьер.

По мнению Шмыгаля, Правительство ожидает, что стабилизация цен произойдет уже в конце марта.

"То же касается и цен на бензин. Конечно, есть объективный фактор, ведь цены на нефть сейчас практически на двухлетнем максимуме. В то же время, мы также говорим с представителями АЗС, а также проводим работу по ликвидации нелегальных заправок. По моему поручению уже работают соответствующие региональные комиссии. И я уверен, что в ближайшее время мы увидим результат их работы", - добавил Шмыгаль.

Напомним, потребительские цены в феврале 2021 года выросли на 7,5% (год к году) по сравнению с 6,1% в предыдущем месяце. Больше всего по сравнению с предыдущим месяцем подорожало растительное масло (на 7,6%), овощи (на 6,3%) и сахар (на 5,5%). Топливо и масла выросли в цене на 7,3%, тогда как природный газ подешевел на 6,6%.

На прошлой неделе Национальный банк впервые за два с половиной года повысил учетную ставку. Это объяснялось ускорением инфляции, которая превысила прогноз НБУ, и повышенными инфляционными ожиданиями.

В первые месяцы 2021 года на ускорение инфляции наибольшее влияние оказали цены на продукты питания и топливо. Это объясняется худшими урожаями и стремительным ростом цен на мировых товарных рынках на фоне динамичного восстановления глобальной экономики.

Регулятор считает, что инфляция достигнет пиковых значений на протяжении текущего года, однако в дальнейшем начнет замедляться и вернется в целевой диапазон в первом полугодии 2022 года.