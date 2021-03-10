Минсоцполитики назвало средний размер субсидии в феврале

Субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг получает около 3 миллионов домохозяйств. Средний размер субсидии в феврале составил 1 483 грн. В январе средний размер льготы составлял 1 080 грн.

Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная во время совещания в правительстве, передает пресс-служба ведомства.

По словам Лазебной, средний процент обязательной платы за жилищно-коммунальные услуги по Украине составляет чуть менее 10% совокупного дохода семьи, которая получает субсидию. При росте цен и тарифов на услуги размер обязательного платежа не меняется, так как зависит от дохода, а размер субсидии - увеличивается.

"Среди всех получателей жилищной субсидии около 40% составляют домохозяйства со среднемесячным доходом на одного человека, который не превышает размера прожиточного минимума, еще почти 40% - домохозяйства с доходом на одного человека от одного до полутора прожиточных минимумов в расчете на месяц, 17% - с доходом от полутора до двух прожиточных минимумов", - отметила министр.

В Минсоцполитики напомнили, что из-за уменьшения цен на природный газ для населения состоялся перерасчет размеров субсидий за февраль, соответственно, уменьшилась потребность в средствах для финансирования субсидий. Более 95% получателей жилищных субсидий и 36% льготников получают выплаты в наличной форме.

Напомним, ранее получателям льгот и субсидий упростили процедуру смены поставщика газа.

Как сообщалось, глава правительства Денис Шмыгаль поручил проработать вопрос расширения круга получателей субсидий.