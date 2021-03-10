Кабмин передал на приватизацию еще восемь государственных предприятий

Только три из них работают, да и те - в убыток.

Кабинет министров на заседании в среду передал в сферу управления Фонда государственного имущества единые имущественные комплексы восьми государственных предприятий, ранее входившие в сферу управления Минэкономики.

Об этом сообщил в телеграме депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, участвующий в заседаниях правительства.

Пять из них - научно-технологическое производственное предприятие "Вереск", "Расчетно-клиринговый центр", Полупановский карьер, "Партнерский фонд", "Промышленно-металлургический консалтинг" - не работают.

Еще три - "Экотрансэнерго", Харьковское промышленно-торговое предприятие и "Госинформаналитика" - экономически активны, но работают в убыток или вообще не отчитываются о своей работе.

Их будут продавать как объекты малой приватизации.

Напомним, что в 2020 году государство получило от приватизации 2,13 млрд гривен. Самым дорогим активом стал столичный отель Днепр (1,11 млрд гривен). Также было продано двадцать спиртзаводов на общую сумму 1,26 млрд гривен (не вся сумма поступила к концу года).

Закон о государственном бюджете на 2021 год предусматривает поступления в 12 млрд грн за счет приватизации.