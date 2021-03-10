В США растут цены на горячекатаный рулон

Цены на горячекатаный рулон (HRC) в США продолжают расти на фоне дальнейшего сокращения предложения, а фьючерсные цены, свидетельствующие о направлении ценового тренда, превысили текущие спотовые цены.



Еженедельный индекс внутренних цен на горячекатаный рулон в США , отслеживаемый Argus, вырос до 1280 долл. на условиях франко-завод Среднего Запада на этой неделе. Сроки выполнения заказов на прокат увеличились до 7-8 недель с 6-8 недель.



На прошлой неделе фьючерсный рынок HRC резко вырос, что указывает на контанго в следующие несколько месяцев. На апрельские поставки цены выросли на 55 долл., до 1320 долл. за тонну, а цены майских фьючерсов подскочили на 124 долл., до 1295 долл. за тонну. Июньские и июльские контракты оцениваются брокерами в 1300 и 1280 долл. за тонну, цены на августовские фьючерсы выросли до 1200 долл. за тонну.



Повышение цен на фьючерсном рынке может стимулировать импортеров, которые могут более эффективно хеджировать свои покупки.



Нехватка полупроводников, которая привела к сокращению автомобильного производства в Северной Америке, пока еще не привела к тому, что комбинаты сократили количество стали для автопроизводителей.



Дефицит предложения стали в США , по всей видимости, сохранится, поскольку металлургическая компания US Steel в мае остановит доменную печь № 1 на своем заводе в Мон-Вэлли к югу от Питтсбурга на 25 дней. Другие производители также могут попробовать продлить сдерживание производства для поддержки цен.



