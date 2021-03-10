Курс биткоина пошел вверх. Цена превысила $55 тысяч

10 марта курс биткоина на криптобирже Binance вновь превысил $55,4 тыс. Первой криптовалюте не хватает 5% роста до исторического максимума в $58,3 тыс., установленного 21 февраля. Об этом пишет РБК.

Курс биткоина пошел вверх. Цена превысила $55 тысяч

Актив дорожает после того, как в конце февраля его котировки падали до локального минимума в $43 тыс. За последние 10 дней стоимость монеты увеличилась на 28%.

По данным интерактивной таблицы «Минфина» по состоянию на 12:00 курс биткоина составляет $55.

Что повлияло на курс

Цена биткоина растет на фоне двух новостей, которые относятся к крупному американскому банку JPMorgan. Он представит новый продукт — корзину акций компаний, связанных с криптовалютой. Соответствующие документы рассматривает Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Также сегодня стало известно, что JPMorgan совместно с североамериканским рынком деривативов CME Group возобновили переговоры о покупке корейской криптобиржи Bithumb. Она является крупнейшей в азиатском регионе. Рыночная капитализация площадки превышает $1 трлн.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Ощадбанке новый член правленияВ Ощадбанке новый член правления
Ostchem инвестировал более полумиллиарда гривен в модернизацию предприятий в 2020 годуOstchem инвестировал более полумиллиарда гривен в модернизацию предприятий в 2020 году
Украинский стартап Preply привлек $35 миллионов инвестицийУкраинский стартап Preply привлек $35 миллионов инвестиций
В 2020 году перевозка грузов по украинским рекам снизилась на 13,3%В 2020 году перевозка грузов по украинским рекам снизилась на 13,3%
Украинцы все больше отдают предпочтение безналичным операциям (инфографика)Украинцы все больше отдают предпочтение безналичным операциям (инфографика)
Блок рекламы


Похожие новости
Цена нефти Brent взлетела выше $71 за баррель. Причина — атаки хуситовЦена нефти Brent взлетела выше $71 за баррель. Причина — атаки хуситов
Картину художника Бэнкси за $95 тысяч сожгли и превратили в NFT-токенКартину художника Бэнкси за $95 тысяч сожгли и превратили в NFT-токен
Глава Kraken предрек рост биткоина до $1 млн за десять лет. Также криптовалюта заменит долларГлава Kraken предрек рост биткоина до $1 млн за десять лет. Также криптовалюта заменит доллар
Покупка валюты на наличном рынке превысила в феврале продажи на $38,7 миллионаПокупка валюты на наличном рынке превысила в феврале продажи на $38,7 миллиона
Украина готовит сценарии на случай запуска Севпотока-2Украина готовит сценарии на случай запуска Севпотока-2
Цена на золото упала до 8-месячного минимумаЦена на золото упала до 8-месячного минимума
Интерпайп опровергает информацию о продажах труб Нафтогазу по завышенным ценамИнтерпайп опровергает информацию о продажах труб Нафтогазу по завышенным ценам
Шмыгаль подтвердил, что с апреля цена на электроэнергию может остаться неизменнойШмыгаль подтвердил, что с апреля цена на электроэнергию может остаться неизменной
Украинский стартап Watched привлек $450 тысяч инвестицийУкраинский стартап Watched привлек $450 тысяч инвестиций
Курс биткоина обновил недельный максимумКурс биткоина обновил недельный максимум
Последние новости
Подгружаем последние новости