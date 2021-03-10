Курс биткоина пошел вверх. Цена превысила $55 тысяч

10 марта курс биткоина на криптобирже Binance вновь превысил $55,4 тыс. Первой криптовалюте не хватает 5% роста до исторического максимума в $58,3 тыс., установленного 21 февраля. Об этом пишет РБК.

Актив дорожает после того, как в конце февраля его котировки падали до локального минимума в $43 тыс. За последние 10 дней стоимость монеты увеличилась на 28%.

По данным интерактивной таблицы «Минфина» по состоянию на 12:00 курс биткоина составляет $55.

Что повлияло на курс

Цена биткоина растет на фоне двух новостей, которые относятся к крупному американскому банку JPMorgan. Он представит новый продукт — корзину акций компаний, связанных с криптовалютой. Соответствующие документы рассматривает Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Также сегодня стало известно, что JPMorgan совместно с североамериканским рынком деривативов CME Group возобновили переговоры о покупке корейской криптобиржи Bithumb. Она является крупнейшей в азиатском регионе. Рыночная капитализация площадки превышает $1 трлн.