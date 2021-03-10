"Укрэнерго" начало строить новую подстанцию для пригорода Киева

"Укрэнерго" объявило о начале строительства новой подстанции 330 кВ "Западная" возле села Гореничи под Киевом .

На сайте компании сообщается, что новая подстанция должна обеспечить дополнительную мощность для западной части Киева и Киевской области и повысить надежность электроснабжения этих районов с учетом их развития.

"Сейчас на площадке проводятся испытания железобетонных свай, а на корейском заводе Hyosung Heavy Industries уже начались заводские испытания элегазового комплектного распределительного устройства 330 кВ. Ожидаемое завершение строительства - октябрь 2022 года", - рассказала руководитель проекта Мария Сидорко.

Проект реализуют за счет кредитных средств Европейского банка реконструкции и развития, сэкономленных по результатам реализации проекта строительства воздушной линии 750 кВ Запорожская АЭС - Каховская. Генеральный подрядчик - консорциум корейских компаний Posco International & Hyosung.

Стоимость строительства около 32 млн долларов.

Согласно данным сайта "Укрэнерго", на территории Киевской области работают еще пять 330 кВ подстанций ( "Белоцерковская", "Броварская", "Нивки", "Новокиевская" и "Северная"), а также 750 кВ подстанция "Киевская" .