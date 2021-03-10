Нацбанк возобновил работу интернет-магазина по продаже памятных монет

Национальный банк после проведенных работ по оптимизации в полном объеме возобновил работу интернет-магазина памятных монет. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Где и за сколько можно приобрести

Благодаря дополнительным техническим настройкам интернет-магазин сможет качественно и своевременно удовлетворять ценителей нумизматики полным ассортиментом нумизматической продукции и новинками от Национального банка.

Памятные монеты Украины и сувенирная продукция Банкнотно-монетного двора Национального банка снова доступны в интернет-магазине онлайн круглосуточно и без выходных.

Теперь клиентам, кроме продукции предыдущих годов выпуска, будет предлагаться и новая, выпущенная в обращение в 2021 году. Также клиенты смогут приобрести набор «Монеты Украины» 2020 года.

Ассортимент и количество нумизматической продукции будет периодически пополняться в зависимости от имеющихся объемов, чтобы удовлетворить потребности широкого круга клиентов.

Как купить

Для оформления покупки необходимо зарегистрироваться, указав свои фамилию и имя, а также контактную информацию.

После этого появится возможность оплатить заказ платежной картой любого банка и оформить доставку. Оплата возможна исключительно в безналичной форме платежной карточкой НПС «Простір», Visa или MasterCard.

Варианты доставки Доставку заказов по всей территории Украины будет осуществлять Новая Почта и Укрпочта. Сроки доставки и условия получения нумизматической продукции соответствуют условиям компании, которую выбирает пользователь. Также для дополнительного удобства клиентов предусмотрена возможность выдачи заказов в пункте самовывоза, который находится в помещении Нацбанка по адресу: г. Киев , Контрактовая площадь, 2-А. В будущем Нацбанк планирует расширить возможности заказа в интернет-магазине для иностранных клиентов и доставки нумизматической продукции за рубеж.

Предыстория

Напомним, Национальный банк наблюдал значительный ажиотаж в первый день работы сайта, количество пользователей и заказов этого дня превысило все прогнозы в несколько раз.

Поэтому Национальный банк был вынужден на некоторое время приостановить предложение новой продукции в интернет-магазине, чтобы обеспечить его переход на более мощные серверы. Позже работа сервиса восстановилась в ограниченном режиме.