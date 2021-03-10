В Китае активно растет спрос на медь

По данным китайской таможенной службы, в январе-феврале 2021 г. в страну поступило из-за рубежа 884,0 тыс. т необработанной меди и медной продукции, что на 4,7% превысило показатель аналогичного периода годичной давности.



Это показывает, что в Китае сохраняются высокие темпы роста внутреннего спроса на медь. Данный фактор способствует увеличению стоимости металла на мировом рынке.



Как сообщает китайское издание Shanghai Metals Market (SMM), объем производства катодной меди в КНР составил в феврале 821,8 тыс. т. Это на 2,9% больше, чем в январе, и на 20,3% больше, чем в феврале 2020 г., когда часть отраслевых мощностей простаивала из-за эпидемии коронавируса. По прогнозу SMM, в первом квартале 2021 г. в стране будет произведено 2,48 млн. т меди, на 15% больше, чем годом ранее.



Между тем китайские производители меди по-прежнему ощущают дефицит сырья. За первые два месяца 2021 г. импорт медного концентрата в Китай составил 3,79 млн. т, что только на 0,9% превысило показатель января-февраля прошлого года.



