Интерпайп впервые поставил колпары украинской сборки во Францию

Интерпайп впервые поставил колпары украинской сборки во Францию

Украинская промышленная компания Интерпайп заключила долгосрочный контракт на поставку грузовых колесных пар собственной сборки для INVEHO UFO, одной из крупнейших вагоностроительных и вагоноремонтных компаний во Франции. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Контракт предусматривает производство в Украине и поставку 1530 колесных пар конструкции ULT-25 для французского клиента до сентября 2022 года. INVEHO UFO будет использовать эти колпары для строительства новых грузовых вагонов.

Как отмечается в сообщении, колесные пары ULT-25 разработаны инженерами Интерпайп для европейской колеи и пользуются спросом не только у клиентов во Франции, но и в Германии и других стран Европы.

"Французская компания INVEHO UFO - наш постоянный клиент, Интерпайп уже дважды отгружал в его адрес крупные заказы. Колесная пара ULT-25 - одна из самых популярных конструкций на рынке грузовых поездов Европы, развивающих скорость до 120 км/ч. Низконапряженная конструкция диска колеса позволяет повысить его износоустойчивость и продлить жизненный цикл продукции. Мы надеемся не только сохранить, но расширить наше сотрудничество с INVEHO UFO другими видами продукции", - прокомментировал директор дивизиона железнодорожной продукции Интерпайпа Александр Гарькавый.

Интерпайп – украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2020 году Интерпайп реализовал 662 тыс. т готовой продукции, в том числе – 192 тыс. т ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.

В Интерпайп работают 11 тыс. сотрудников. В 2020 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 2,54 млрд. грн.



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