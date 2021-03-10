Поставки сжиженного газа снизились на 6%

Поставки сжиженного газа снизились на 6%

Поставки сжиженного газа за первые 8 дней марта составили 28,4 тыс. т, что на 1,8 тыс. тонн, или 6% меньше аналогичного периода в феврале текущего года. Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на собственное исследование, передает enkorr.

Отмечается, что объемы не включают в себя сырье для "Карпатнефтехима".

Поставки из Беларуси за отчетный период уменьшились на 28%. Основное снижение импорта произошло за счет Мозырского НПЗ, который за отчетный период сократил поставки на 47%, до 1,8 тыс. тонн. Речицкий ГПЗ уменьшил поставки до 1,9 тыс. тонн (-14%), а Витебские перевалки – до 0,3 тыс. тонн (-63%).

Импорт из Казахстана за первую неделю марта снизился на 15% и составил 9,3 тыс. тонн. Падение связанно с уменьшением поставок основным контрагентам "ТШО". Не импортировали ресурс из Казахстана "БРСМ-Нафта" и "Ай Си Девелопмент", которые за аналогичный период в феврале поставили 1,8 тыс. тонн и 0,8 тыс. тонн соответственно. Также более чем в два раза, до 800 тонн, сократила импорт казахского СУГ компания "Авантаж".

В то же время на прошедшей неделе в Одессе было растаможено 1,7 тыс. тонн морского ресурса производства "ТШО", импортером которого выступила группа "Приват".

В "А-95" отметили, что поставки СУГ из РоSSии по итогам 8-ми дней марта, по сравнению с аналогичным периодом в феврале, выросли на 12% и составили 13,5 тыс. тонн. Импорт лукойловского ресурса увеличился на 52%, до 3,5 тыс. тонн. Заметно выросли спотовые поставки ресурса производства Иркутской нефтяной компании в адрес компании "Евромин Энерджи" (520 т). Кроме того, дебютировала с поставками СУГ от этого производителя "БРСМ-Нафта" (440 тонн).

МинПром по материалам enkorr

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