ФГВФЛ продает живописный земельный участок под застройку в Николаеве. Площадь — 17 гектаров

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) приглашает юридических и физических лиц принять участие в аукционе по продаже имущественных прав на земельный участок в центре Николаева. Об этом говорится на сайте Фонда.

Фото: vn.mk.ua

Что известно о лоте

Земельный участок имеет площадь 17,04 га и расположен на берегу Южного Буга в историческом центре города (территория Лагерного поля). Особенность участка — живописный ландшафт и вид на Варваровский мост.

Целевое назначение земли — строительство и обслуживание многоквартирного жилого дома.

Участок является активом ВТБ Банка.

Когда и как будет реализовываться

Аукцион состоится в системе ProZorro. Продажи 29 марта 2021 года.

Торги будут проходить по голландской модели аукциона.

Стартовая цена лота — 122,44 млн грн.

Все средства, полученные от продажи активов, Фонд направляет на расчеты с кредиторами неплатежеспособных банков.