ФГВФЛ продает живописный земельный участок под застройку в Николаеве. Площадь — 17 гектаров
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) приглашает юридических и физических лиц принять участие в аукционе по продаже имущественных прав на земельный участок в центре Николаева. Об этом
Что известно о лоте
Земельный участок имеет площадь 17,04 га и расположен на берегу Южного Буга в историческом центре города (территория Лагерного поля). Особенность участка — живописный ландшафт и вид на Варваровский мост.
Целевое назначение земли — строительство и обслуживание многоквартирного жилого дома.
Участок является активом ВТБ Банка.
Когда и как будет реализовываться
Аукцион состоится в системе ProZorro. Продажи 29 марта 2021 года.
Торги будут проходить по голландской модели аукциона.
Стартовая цена лота — 122,44 млн грн.
Все средства, полученные от продажи активов, Фонд направляет на расчеты с кредиторами неплатежеспособных банков.
Подробная информация о лоте GL48N019410 и условия участия в аукционе представлены по ссылке. Публичный паспорт актива размещен на сайте Фонда по