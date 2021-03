Украинский стартап Preply привлек $35 миллионов инвестиций

Образовательная платформа Preply, основанная украинской командой, привлекла $35 млн инвестиций в рамках раунда финансирования B. Об этом сообщает AIN.UA со ссылкой на пресс-службу компании.

Фото: hubs.ua

Детали

«В раунде участвовали Owl Ventures и Full In Partners, а также Point Nine Capital, Hoxton Ventures, EduCapital, All Iron, Diligent Capital и Evli Growth Partners, ранее инвестировавшие в компанию.

Также в раунде участвовали бизнес-ангелы Никлас Остберг, соучредитель и CEO Delivery Hero Артур Костень, соучредитель Booking.com Дэвид Хелгасон, соучредитель Unity Technologies Пшемыслав Гацек, соучредитель Grupa Pracuj.

Как отметил CEO Preply Кирилл Бигай, привлеченные средства пойдут на увеличение штата: в компании планируют удвоить штат во всех регионах, где работают.

«Preply основана в 2013 году и этот раунд суммарно превышает все инвестиции, которые компания привлекала с тех пор.

Из-за популярности онлайн-обучения в пандемию, а также технологий ИИ, которые применяются при обучении, компания увеличила количество активных учеников и репетиторов за последнее время. Количество уроков на одного учащегося выросло на 16%", — говорится в сообщении.

Что известно о стартапе

Preply — онлайн-платформа, объединяющая более 40 тысяч репетиторов, которые преподают 50 языков ученикам в 180 странах мира.