Украинский стартап Preply привлек $35 миллионов инвестиций

Образовательная платформа Preply, основанная украинской командой, привлекла $35 млн инвестиций в рамках раунда финансирования B. Об этом сообщает AIN.UA со ссылкой на пресс-службу компании.

Украинский стартап Preply привлек $35 миллионов инвестиций
Фото: hubs.ua

Детали

«В раунде участвовали Owl Ventures и Full In Partners, а также Point Nine Capital, Hoxton Ventures, EduCapital, All Iron, Diligent Capital и Evli Growth Partners, ранее инвестировавшие в компанию.

Также в раунде участвовали бизнес-ангелы Никлас Остберг, соучредитель и CEO Delivery Hero Артур Костень, соучредитель Booking.com Дэвид Хелгасон, соучредитель Unity Technologies Пшемыслав Гацек, соучредитель Grupa Pracuj.

Как отметил CEO Preply Кирилл Бигай, привлеченные средства пойдут на увеличение штата: в компании планируют удвоить штат во всех регионах, где работают.

«Preply основана в 2013 году и этот раунд суммарно превышает все инвестиции, которые компания привлекала с тех пор.

Из-за популярности онлайн-обучения в пандемию, а также технологий ИИ, которые применяются при обучении, компания увеличила количество активных учеников и репетиторов за последнее время. Количество уроков на одного учащегося выросло на 16%", — говорится в сообщении.

Что известно о стартапе

Preply — онлайн-платформа, объединяющая более 40 тысяч репетиторов, которые преподают 50 языков ученикам в 180 странах мира.

Preply основала в 2013 году украинская команда в составе Кирилла Бигая, Сергея Лукьянова и Дмитрия Волошина. В офисах компании в Киеве и Барселоне работают 250 сотрудников.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Ощадбанке новый член правленияВ Ощадбанке новый член правления
Ostchem инвестировал более полумиллиарда гривен в модернизацию предприятий в 2020 годуOstchem инвестировал более полумиллиарда гривен в модернизацию предприятий в 2020 году
В 2020 году перевозка грузов по украинским рекам снизилась на 13,3%В 2020 году перевозка грузов по украинским рекам снизилась на 13,3%
Украинцы все больше отдают предпочтение безналичным операциям (инфографика)Украинцы все больше отдают предпочтение безналичным операциям (инфографика)
Коболев раскритиковал план Витренко о продаже газа для населения и ТКЭ на год впередКоболев раскритиковал план Витренко о продаже газа для населения и ТКЭ на год вперед
Блок рекламы


Похожие новости
Германия приостановила выплаты помощи бизнесу из-за кражи миллионов евро мошенникамиГермания приостановила выплаты помощи бизнесу из-за кражи миллионов евро мошенниками
НБУ возобновил валютные интервенции. Выкупил $20 миллионовНБУ возобновил валютные интервенции. Выкупил $20 миллионов
Джекпот «Супер Лото» сорван. Счастливчик выиграл более 33 миллионовДжекпот «Супер Лото» сорван. Счастливчик выиграл более 33 миллионов
Украинский стартап Watched привлек $450 тысяч инвестицийУкраинский стартап Watched привлек $450 тысяч инвестиций
Украинский стартап Upswot привлек $4,3 миллиона инвестицийУкраинский стартап Upswot привлек $4,3 миллиона инвестиций
Шведский финтех Klarna снова стал самым дорогим стартапом ЕвропыШведский финтех Klarna снова стал самым дорогим стартапом Европы
Украина выплатила $335 миллионов процентов по евробондамУкраина выплатила $335 миллионов процентов по евробондам
НБУ предоставил 4 банкам рефинанс общей суммой 406 миллионовНБУ предоставил 4 банкам рефинанс общей суммой 406 миллионов
В прошлом году Всемирный банк профинансировал в Украине проекты на $700 миллионовВ прошлом году Всемирный банк профинансировал в Украине проекты на $700 миллионов
Завтра вырастут пенсии для 8 миллионов украинцевЗавтра вырастут пенсии для 8 миллионов украинцев
Последние новости
Подгружаем последние новости