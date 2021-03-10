Регулятор определил особо важные платежные системы (список)

Национальный банк определил перечень системно важных, социально важных и важных платежных систем в Украине.

Регулятор определил особо важные платежные системы (список)
Фото:bank.gov.ua

Национальный банк определил перечень системно важных, социально важных и важных платежных систем в Украине. Об этом говорится в сообщении НБУ.

Важные платежные системы

На сегодня единственной системно важной платежной системой, по-прежнему остается система электронных платежей (СЭП) Национального банка.

Социально важные

Статус социально важных подтвердили пять платежных систем:

• MasterCard (MasterCard International Incorporated, США);
• Visa (Visa International Service Association, США);
• NovaPay (ООО «НоваПей»);
• Western Union (Western Union Financial Services Inc. США/Western Union Network, SAS, Франция)
• «Почтовый перевод» (АО «Укрпочта»).

В категории важных платежных систем по сравнению с 2019 годом одна платежная система Flashpay (АО «Банк Фамильный») потеряла такой статус. В то же время в этом году в эту категорию вошли две новые платежные системы — PrivatMoney (Приватбанк) и LEO (ФК «Леогейминг Пей»).

Важные платежные системы

• «Финансовый мир» («Украинская платежная система»);
• MoneyGram (Money Gram Payment Systems Inc. США)
• City 24 (ООО «Финансовая Компания «Феникс»);
• LEO (ФК «Леогейминг Пей»);
• RIA (Continental Exchange Solutions Inc, США);
• PrivatMoney (Приватбанк)
• Intelexpress (микрофинансовая организация «Интелекспрес», Грузия).

К платежным организациям платежных систем, вошедших в список важных, НБУ устанавливает ужесточенные требования.

Также с 2020 года Нацбанк признает операторов услуг платежной инфраструктуры значимыми в соответствии с установленными критериями. По сравнению с предыдущим годом, перечень значимых операторов услуг платежной инфраструктуры расширился на одного оператора — ООО «Эйси ДиСи Процессинг».

Значимые операторы услуг платежной инфраструктуры

— ЗАО «Украинский процессинговый центр»;
— ООО «Эйси ДиСи Процессинг»;
— ООО «ТАС Линк».

К значимым операторам услуг платежной инфраструктуры НБУ устанавливает ужесточенные требования по обеспечению непрерывности деятельности, основанные на международных стандартах оверсайта.

Ранее сообщалось

  • НБУ в январе 2020 года изменил критерии определения значимых операторов услуг платежной инфраструктуры.

  • По результатам мониторинга за 2019 значимыми операторами услуг платежной инфраструктуры являлись ЗАО «Украинский процессинговый центр» и ООО «ТАС ЛИНК».

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