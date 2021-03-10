Основатель Zoom перевел 40% своих акций. Кому — неизвестно

Основатель Zoom Эрик Юань перевел в начале марта 2021 года неизвестным получателям почти 18 млн акций компании.

Фото: vsyachyna.com

Основатель Zoom Эрик Юань перевел в начале марта 2021 года неизвестным получателям почти 18 млн акций компании. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документы, пишет Лига.

Что известно

Акции компании торговались в пределах $337 за штуку, а значит общая сумма переданных бумаг составила $6 млрд.

Сделка была оформлена как два подарка по 9 млн акций каждый от двух трастов под управлением Юаня и его супруги. Переданные акции составляют около 40% доли предпринимателя, отмечает The Wall Street Journal.