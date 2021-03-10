PayPal подтвердил покупку сервиса для хранения криптовалюты

Платежная система PayPal объявила о покупке криптовалютного стартапа Curv. Ожидается, что сделка будет завершена в течение первого полугодия 2021 года. Об этом пишет РБК.

Фото: ixbt.com

Детали покупки

Израильская газета Calcalist сообщила, что покупка Curv обошлась в сумму от $200 до $300 млн. Однако один из источников TechCrunch утверждает, что сумма сделки составила менее $200 млн.

Что известно о Curv

Curv — компания, занимающаяся безопасным хранением криптоактивов. Фирма управляет облачным сервисом, который позволяет получать доступ к криптовалютным кошелькам без специального оборудования. Технология Curv заключается в шифровании, основанном на тайном многостороннем вычислении.

Предыстория

В октябре прошлого года PayPal заявила, что запустит сервис по покупке, продаже и хранению криптовалют. В ноябре он стал доступен для жителей США . А уже в начале 2021 года компания зафиксировала рекордный объем торгов криптовалютой на платформе — пользователи провели операции на $242 млн.

Ранее сообщалось, что компания PayPal добавит поддержку криптовалют, что позволит пользователям платежной системы покупать и продавать биткоин, Ethereum, Bitcoin Cash и Litecoin, а также хранить их на встроенном кошельке.

В июле СМИ сообщили, что компания PayPal заключила партнерство с блокчейн-стартапом Paxos для запуска своего сервиса по работе с криптовалютой. Это позволит более 300 млн пользователей платежной системы совершать сделки с цифровыми активами.

Ранее PayPal намеревалась войти на рынок криптовалют через участие в проекте Libra от Facebook. Однако осенью прошлого года платежная компания отказалась от участия в проекте.

Curv привлекла более $30 млн, включая раунд финансирования на $23 млн от Commerzbank Group, Coinbase Ventures и Digital Currency Group.

Продукция Curv широко используется такими компаниями, как Franklin Templeton, eToro и Genesis.