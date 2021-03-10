Канада ввела предварительные пошлины на арматуру из двух стран

Канада ввела предварительные пошлины на арматуру из двух стран

Управление пограничной службы Канады (CBSA) уведомило о введении с 4 марта 2021 года предварительной антидемпинговой пошлины в отношении некоторых видов арматуры, изготовленной металлургическими предприятиями РФ и Омана. Размер пошлины для оманских экспортёров составил 8%, для роSSийских - 45%.

Металлопродукция, попавшая под действие мер, классифицируется кодами 7213.10.00.11, 7213.10.00.12, 7213.10.00.13, 7213.10.00.90, 7214.20.00.00, 7215.90.00.20, 7215.90.00.30 и 7227.90.00.50 ТН ВЭД Канады.

Антидемпинговое расследование в отношении арматуры, происходящей из Омана и РФ, стало для Канады четвёртым за последние шесть лет. Так, в начале года было объявлено об аналогичном расследовании в отношении импорта из Алжира, Вьетнама, Египта, Индонезии, Италии, Малайзии и Сингапура.


МинПром по материалам МеталлСервис

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