На украинских ТЭС продолжается рост запасов угля

На украинских ТЭС продолжается рост запасов угля

За первую неделю марта запасы угля на складах украинских ТЭС увеличились на 6,5% – до 453,3 тыс. тонн, свидетельствуют оперативные данные ЧАО "НЭК "Укрэнерго" по итогам работы энергосистемы 1-8 марта.

Запасы газового угля, в частности, возросли на 7,2% – до 325,3 тыс. тонн, антрацитового – на 6%, до 128 тыс. тонн.

При этом общий запас топлива увеличился с 50% до 68% минимально необходимого уровня.

По данным НЭК, за последние 10 дней среднесуточные поставки угля на ТЭС составили 66,9 тыс. тонн, его использование – 60,1 тыс. тонн.

На прошлой неделе также продолжилась тенденция наращивания производства э/э установками на возобновляемых источниках энергии. С 1 по 8 марта среднесуточные объемы производства электроэнергии ВИЭ увеличились на 5,7% по сравнению с предыдущей неделей − до 27,8 млн кВт-ч при аналогичном показателе наращивания "зеленой" э/э в период 22-28 февраля на 24,6%.

При этом 54,6% общего объема э/э ВИЭ были выработаны на солнечных электростанциях (СЭС).

Как сообщает "Укрэнерго", в течение первой недели марта из-за роста среднесуточной температуры произошло снижение электропотребления по сравнению с 22-28 февраля. В частности, среднесуточное электропотребление в рабочие дни относительно предыдущей недели уменьшилось на 3,6% − до 456 млн кВт-ч, в выходные дни - на 1,3%, до 427,9 млн кВт-ч. В то же время по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом среднесуточное электропотребление в рабочие дни возросло на 8,1%, в выходные дни - на 10,1%.

По данным НЭК, в течение всей прошлой недели наблюдался коммерческий профицит э/э в среднем объемом до 5,6 млн кВтч в сутки (выработанная, но не проданная конечному потребителю э/э на рынке долгосрочных договоров (РДД), на рынке "на сутки вперед" (РСВ) и на внутрисуточном рынке (ВСР).

Эти объемы были реализованы на балансирующем рынке тем его участникам (производителям), которые, в соответствии с правилами рынка, подавали заявки на разгрузку (то есть, соглашались перепродать покупателям/потребителям электроэнергию, вместо того чтобы производить свою).

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