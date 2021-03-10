Инфляция в феврале разогналась до 7,5%

НБУ предупреждал, что до пиковых значений еще далеко.

Инфляция в феврале разогналась до 7,5%
Фото: Александр Рудоманов

Потребительские цены в феврале 2021 года выросли на 7,5% (год к году) по сравнению с 6,1% в предыдущем месяце.

Об этом говорится в данных Госстата, обнародованных во вторник.

По сравнению с январем 2021 года на потребительском рынке зафиксировали рост цен на 1,0%, а с начала года - на 2,3%.

Больше всего по сравнению с предыдущим месяцем подорожало растительное масло (на 7,6%), овощи (на 6,3%) и сахар (на 5,5%). Топливо и масла выросли в цене на 7,3%, тогда как природный газ подешевел на 6,6%.

Напомним, что Национальный банк на прошлой неделе впервые за два с половиной года повысил учетную ставку. Это объяснялось ускорением инфляции, которая превысила прогноз НБУ, и повышенными инфляционными ожиданиями.

В первые месяцы 2021-го на ускорение инфляции больше всего влияли цены на продукты питания и топливо. Это объясняется худшими урожаями и стремительным ростом цен на мировых товарных рынках на фоне динамичного восстановления глобальной экономики.

Регулятор считает, что инфляция достигнет пиковых значений в середине текущего года, однако в дальнейшем начнет замедляться и вернется в целевой диапазон в первом полугодии 2022 года.

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