Франция поддержит своих металлургов после банкротства компании, связанной с Гуптой

Франция поддержит своих металлургов после банкротства компании, связанной с Гуптой

Французское правительство готово помочь всем работникам сталелитейных предприятий подконтрольных британской Liberty Steel, которые могут пострадать в результате банкротства Greensill Capital, заявил во вторник телеканал France 2 TV министр финансов Бруно Ле Мэр.

Greensill Capital подала заявление о банкротстве в понедельник, через несколько дней после потери средств инвесторов и страхового покрытия для своего бизнеса по финансированию цепочки поставок.

Liberty Steel, которая управляет объектами во Франции, является частью GFG Alliance, конгломерата, принадлежащего семье британского миллиардера Санджив Гупта и одного из крупнейших клиентов Greensill.

Назначение администраторов в Greensill ставит под угрозу более 5000 рабочих мест в Liberty Steel и других компаниях.

В обращении в суд адвокаты Greensill заявили, что операции г-на Гупты испытывают "финансовые затруднения" и не могут выплачивать долги.

Г-н Гупта отказался комментировать претензии Greensill, но его бизнес GFG Alliance ранее заявил, что у него есть адекватное финансирование для своих текущих потребностей.

Liberty Steel Group, входящая в состав GFG Alliance, объявила о приобретении стратегических французских сталелитейных активов компании France Rail Industry (Hayange), расположенной в Мозеле, Франция, и сталелитейного завода Ascoval, расположенного в Сен-Сульв на севере Франции в августе 2020 года.

Hayange производит широкий ассортимент стальных рельсов для национального железнодорожного оператора Франции SNCF и оператора системы парижского метро RATP. На предприятии работают около 430 человек.

Компания Ascoval, в которой работают 270 человек, использует электродуговую печь (EAF) и имеет производственную мощность в 600 000 тонн стальной заготовки.

МинПром по материалам Металлургпром

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