В Киеве увеличился спрос на аренду квартир: названы цены

В Киеве за последний месяц вырос спрос на аренду квартир и домов. В феврале было проведено 209 операций по аренде в столице на сумму $270 тыс. Самой большой популярностью в столице пользуются 1-2-комнатные квартиры в Голосеевском и Шевченковском районах.

В Киеве увеличился спрос на аренду квартир: как изменились цены по районам

Снять жилье эконом-класса в столице стоит около $500 в месяц (12 000 гривен). В пригороде Киева можно снять 1-к квартиру за 7000-9000 гривен, однако до ближайшего метро придется добираться не меньше 20 минут.

В центре столицы аренда квартир доходит и до $1000-$2500 в месяц. Самыми элитными районами считаются Печерский, Голосеевский и Шевченковский. Доля сделок в этих районах составила 5%.

В Киеве увеличился спрос на аренду квартир: как изменились цены по районам

Самым дорогим объектом, арендованным в феврале, стал дом на ул. Ольшанской (Печерский р-н) площадью 450 кв. м за 254 тыс. грн в месяц, а самая дешевая для аренды квартира была найдена на ул. Правды (Подольский р-н) за 6100 грн/мес. Ее площадь составляет 39 кв м. О состоянии ремонта не известно, но за такую цену квартира явно расположена в старом доме.

По словам риелторов, чаще всего в феврале квартиры арендовали в новостройках. Растет спрос и на дома.

Напомним, на сколько выросла стоимость аренды жилья в Украине за последний год.


Лобанова Єлизавета, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Ощадбанке новый член правленияВ Ощадбанке новый член правления
Ostchem инвестировал более полумиллиарда гривен в модернизацию предприятий в 2020 годуOstchem инвестировал более полумиллиарда гривен в модернизацию предприятий в 2020 году
В 2020 году перевозка грузов по украинским рекам снизилась на 13,3%В 2020 году перевозка грузов по украинским рекам снизилась на 13,3%
Украинцы все больше отдают предпочтение безналичным операциям (инфографика)Украинцы все больше отдают предпочтение безналичным операциям (инфографика)
Коболев раскритиковал план Витренко о продаже газа для населения и ТКЭ на год впередКоболев раскритиковал план Витренко о продаже газа для населения и ТКЭ на год вперед
Блок рекламы


Похожие новости
Укрпочта планирует через несколько лет продать Главпочтамт в КиевеУкрпочта планирует через несколько лет продать Главпочтамт в Киеве
Saudi Aramco снизит цены на нефть для ЕвропыSaudi Aramco снизит цены на нефть для Европы
НКРЭКУ одобрила введение годовой цены на газ с маяНКРЭКУ одобрила введение годовой цены на газ с мая
Цены на стальную арматуру в Китае достигли максимума за 10 летЦены на стальную арматуру в Китае достигли максимума за 10 лет
Цены на нефть начали снижатьсяЦены на нефть начали снижаться
Цены на нефть растут в преддверии встречи ОПЕК+Цены на нефть растут в преддверии встречи ОПЕК+
В Европе производство стали не успевает за спросомВ Европе производство стали не успевает за спросом
Нацгвардия выставит недостроенные "Днепровские башни" в Киеве на Prozorro.ПродажиНацгвардия выставит недостроенные "Днепровские башни" в Киеве на Prozorro.Продажи
ArcelorMittal готовится в 6 раз с ноября повысить цены на свою продукциюArcelorMittal готовится в 6 раз с ноября повысить цены на свою продукцию
Сколько стоит купить квартиру в КиевеСколько стоит купить квартиру в Киеве
Последние новости
Подгружаем последние новости