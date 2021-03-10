В Киеве увеличился спрос на аренду квартир: названы цены

В Киеве за последний месяц вырос спрос на аренду квартир и домов. В феврале было проведено 209 операций по аренде в столице на сумму $270 тыс. Самой большой популярностью в столице пользуются 1-2-комнатные квартиры в Голосеевском и Шевченковском районах.

Снять жилье эконом-класса в столице стоит около $500 в месяц (12 000 гривен). В пригороде Киева можно снять 1-к квартиру за 7000-9000 гривен, однако до ближайшего метро придется добираться не меньше 20 минут.

В центре столицы аренда квартир доходит и до $1000-$2500 в месяц. Самыми элитными районами считаются Печерский, Голосеевский и Шевченковский. Доля сделок в этих районах составила 5%.

Самым дорогим объектом, арендованным в феврале, стал дом на ул. Ольшанской (Печерский р-н) площадью 450 кв. м за 254 тыс. грн в месяц, а самая дешевая для аренды квартира была найдена на ул. Правды (Подольский р-н) за 6100 грн/мес. Ее площадь составляет 39 кв м. О состоянии ремонта не известно, но за такую цену квартира явно расположена в старом доме.

По словам риелторов, чаще всего в феврале квартиры арендовали в новостройках. Растет спрос и на дома.

Напомним, на сколько выросла стоимость аренды жилья в Украине за последний год.